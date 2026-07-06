गोकुल बाबा मंदिर में युवक को सांप ने डसा, इलाज के लिए सांप लेकर जिला अस्पताल पहुंचा घायल

उत्तर प्रदेश के उन्नाव के प्रसिद्ध गोकुल बाबा मंदिर में रविवार (5 जुलाई) सुबह उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब दर्शन करने पहुंचे एक युवक को जहरीले सांप ने काट लिया. हैरानी की बात यह रही कि घायल युवक सांप को झोले में लेकर ही जिला अस्पताल पहुंच गया. घटना की जानकारी मिलते ही अस्पताल में मौजूद लोगों में भी कुछ देर के लिए दहशत का माहौल बन गया. फिलहाल युवक का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है और उसकी हालत डॉक्टरों की निगरानी में बताई जा रही है.

बच्चों के पास रखे सांप को बार-बार हाथ लगा रहा था युवक

जानकारी के अनुसार मगरवारा क्षेत्र निवासी एसपी सिंह रविवार सुबह करीब साढ़े दस बजे गोकुल बाबा मंदिर में दर्शन करने गए थे. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मंदिर परिसर में कुछ बच्चे सांप लेकर बैठे हुए थे. इसी दौरान एसपी सिंह उत्सुकतावश सांप को छूने लगे. जैसे ही उन्होंने सांप को हाथ लगाया, उसने उन्हें डस लिया. सांप के काटते ही मौके पर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया.

घटना के बाद परिजन और स्थानीय लोग घायल युवक को तत्काल जिला अस्पताल लेकर पहुंचे. सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि युवक सांप को झोले में बंद कर अपने साथ अस्पताल भी ले आया, ताकि डॉक्टरों को सांप की पहचान कराने में आसानी हो सके और उपचार में सुविधा मिल सके. अस्पताल में झोले में सांप होने की जानकारी मिलते ही मरीजों और तीमारदारों में दहशत फैल गई.

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मंदिर परिसर में बच्चे क्यों लेकर बैठे थे सांप और क्या उनके पास अनुमति थी?

जिला अस्पताल के चिकित्सकों ने तत्काल युवक का उपचार शुरू किया और उसकी स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है. डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद आवश्यक जांच और दवाएं उपलब्ध कराईं. फिलहाल युवक की हालत स्थिर बताई जा रही है. घटना की सूचना मिलने पर अस्पताल चौकी प्रभारी अंजनी सिंह जिला अस्पताल पहुंचे और मामले की जानकारी जुटाई.

पुलिस ने घटना के संबंध में आवश्यक जानकारी एकत्र की है. यह भी पता लगाया जा रहा है कि मंदिर परिसर में बच्चे सांप लेकर क्यों बैठे थे और क्या उनके पास इसके लिए कोई वैध अनुमति थी या नहीं? पुलिस और संबंधित विभाग पूरे मामले की जांच में जुटे हैं.

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