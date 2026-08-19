ऐसे होगा अलायंस? आपस में भिड़े सपा MLA और इमरान मसूद, मुस्कुरा दीं इकरा हसन
Saharanpur News: दिशा की बैठक में समाजवादी पार्टी के सहारनपुर देहात विधानसभा के विधायक आशु मलिक और कांग्रेस पार्टी के सांसद इमरान मसूद के बीच विकास कार्यों को लेकर तीखी नोकझोंक हुई है.
सहारनपुर में कांग्रेस पार्टी के सांसद इमरान मसूद की अध्यक्षता में आयोजित जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (DISHA) की बैठक में जोरदार हंगामा का देखने को मिला है, बैठक में समाजवादी पार्टी के सहारनपुर देहात विधानसभा के विधायक आशु मलिक और कांग्रेस पार्टी के सांसद इमरान मसूद के बीच विकास कार्यों को लेकर तीखी नोकझोंक हुई है. इस दौरान बैठक में बैठीं सपा सांसद इकर हसन ये सब देखती रहीं और कुछ देर बाद मुस्कराने लगीं.
जानकारी के मुताबिक, सहारनपुर में मंगलवार को कांग्रेस सांसद इमरान मसूद की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई थी. कांग्रेस सांसद इमरान मसूद की अध्यक्षता में हो रही बैठक में समाजवादी पार्टी के सहारनपुर देहात विधानसभा के विधायक आशु मलिक की सांसद इमरान मसूद के बीच नाली के निर्माण के मुद्दे को लेकर तीखी नोक झोंक हुई.
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दिशा की बैठक में दोनों नेताओं के बीच हुई बहस
बता दें कि सांसद इमरान मसूद और समाजवादी पार्टी के विधायक आशु मलिक के बीच पिछले कुछ समय से लगातार तनातनी चली आ रही है व एक दूसरे के विपरीत लगातार बयान बाजी कर रहे हैं, लेकिन कल दिशा की बैठक में आमने-सामने होने पर यह बयान बाजी बहस में बदल गई और दोनों के बीच जमकर नोक झोक हुई. इस बैठक में जिले के आलाधिकारियों के अलावा सपा सांसद इकरा हसन व अन्य विधायक गण भी मौजूद थे.
#BREAKING | दिशा की बैठक के दौरान सांसद इमरान मसूद और सपा विधायक आशु मलिक में भिड़ंत@anchorjiya | @vivekraijournohttps://t.co/SMm0dUxS5O
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चर्चा के दौरान ने सपा और कांग्रेस नेता में हुई नोकझोंक
दरअसल, मंगलवार को सहारनपुर में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई थी, इस बैठक में समाजवादी पार्टी के सहारनपुर देहात विधानसभा के विधायक आशु मलिक जनता से जुड़े मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे. इसी दौरान दोनों नेताओं को बीच तीखी नोकझोंक हो गई. दोनों नेताओं के बीच यह बहस काफी देर तक चलती रही, जिसकी वीडियो भी अब वायरल हो रही है.
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