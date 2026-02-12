हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडऋषिकेश: 5 साल में ही जर्जर हुआ 'जानकी सेतु', दरारों ने खोली निर्माण की पोल, हरकत में आई सरकार

ऋषिकेश: 5 साल में ही जर्जर हुआ 'जानकी सेतु', दरारों ने खोली निर्माण की पोल, हरकत में आई सरकार

Janki Setu Rishikesh: टिहरी और जनपद पौड़ी गढ़वाल को जोड़ने वाला जानकी सेतु में दरारें और गड्ढे भरने का काम विभाग की ओर शुरू कर दिया गया है. हालांकि, स्थानीय लोगों ने इसे नाकाफी बताया है.

By : रोहित सिखौला, हरिद्वार | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 12 Feb 2026 09:14 PM (IST)
About the author रोहित सिखौला, हरिद्वार

रोहित सिखौला 2004 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हैं. राजनीतिक, क्राइम और धार्मिक खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं.
Published at : 12 Feb 2026 09:14 PM (IST)
Janki Setu Rishikesh News UTTARAKHAND NEWS
