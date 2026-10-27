सपा नेता आसिम राजा बोले- 'जौहर यूनिवर्सिटी पर नहीं आने देंगे आंच'

रामपुर की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई को पर समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष आसिम राजा ने सवाल उठाए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की मंशा के तहत यूनिवर्सिटी और आजम खान को निशाना बनाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि जौहर यूनिवर्सिटी का मामला शिक्षा से जुड़ा है और इसे बचाने के लिए यूनिवर्सिटी प्रबंधन और सपा की ओर से कानूनी लड़ाई जारी रहेगी.

आसिम राजा ने कहा कि ED की कार्रवाई के बाद मीडिया में यूनिवर्सिटी की इमारतों पर कब्जे और अन्य कार्रवाई को लेकर कई तरह की खबरें सामने आई हैं. उन्होंने कहा कि बिना पूरी जानकारी के अटकलों के आधार पर खबरें चलने से लोगों में भ्रम पैदा होता है. यूनिवर्सिटी से जुड़े मामले में सभी दस्तावेज मौजूद हैं और प्रबंधन कानूनी तरीके से अपना पक्ष रख रहा है.

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अकाउंट फ्रीज होने और वेतन रुकने का किया जिक्र

सपा नगर अध्यक्ष ने कहा कि यूनिवर्सिटी के बैंक खातों को फ्रीज किए जाने के कारण शिक्षकों को एक महीने का वेतन मिलने में परेशानी हुई थी. हालांकि, उनके मुताबिक अब वेतन का भुगतान हो गया है. उन्होंने दावा किया कि वेतन में देरी के बावजूद किसी शिक्षक, प्रोफेसर या लेक्चरर ने यूनिवर्सिटी छोड़कर नहीं गया और सभी ने अपना शिक्षण कार्य जारी रखा. उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी से जुड़े लोगों के लिए यह केवल नौकरी नहीं, बल्कि शिक्षा का एक मिशन है.

इमारतों पर कब्जे की आशंका को किया खारिज

आसिम राजा ने यूनिवर्सिटी की इमारतों के मूल्यांकन और उन पर कार्रवाई से संबंधित खबरों पर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि किसी भी एजेंसी को केवल कार्रवाई के आधार पर इमारतों का मालिकाना हक हासिल नहीं हो जाता. यदि किसी संपत्ति को अटैच करने की कार्रवाई होती है, तो यूनिवर्सिटी प्रबंधन के पास अदालत में उसे चुनौती देने का विकल्प मौजूद है.

उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2006 से 2012 के बीच बनी इमारतों के संबंध में अब मूल्यांकन के आधार पर कार्रवाई की जा रही है. उनका कहना था कि यूनिवर्सिटी प्रबंधन इस कार्रवाई के खिलाफ कानूनी स्तर पर अपना पक्ष रखेगा और जरूरत पड़ने पर उच्च अदालतों का रुख करेगा.

यूनिवर्सिटी को मिला था व्यापक समर्थन- आसिम राजा

सपा नगर अध्यक्ष ने कहा कि जौहर यूनिवर्सिटी केवल एक संस्थान नहीं, बल्कि रामपुर में बड़े शैक्षणिक संस्थान की स्थापना के उद्देश्य से शुरू हुई एक तालीमी मुहिम का परिणाम है. उन्होंने दावा किया कि जब यूनिवर्सिटी की इमारतों को तोड़ने के नोटिस जारी हुए थे, तब रामपुर समेत देश के विभिन्न हिस्सों और विदेशों से भी लोगों ने समर्थन जताया था.

आसिम राजा ने कहा कि यूनिवर्सिटी के समर्थकों को मीडिया में सामने आ रही अपुष्ट खबरों से भ्रमित नहीं होना चाहिए. उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी प्रबंधन हर कानूनी प्रक्रिया का सामना करने के लिए तैयार है और जरूरत पड़ने पर ED तथा अन्य एजेंसियों की कार्रवाई को अदालत में चुनौती दी जाएगी.

अंत में उन्होंने भरोसा जताया कि यूनिवर्सिटी के संचालन पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी. हालांकि, ED की कार्रवाई और यूनिवर्सिटी से जुड़े कानूनी मामलों में अंतिम स्थिति संबंधित जांच और न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर ही स्पष्ट होगी.

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