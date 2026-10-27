यूपी कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा बोलीं- 'देश को बांटने का काम करते हैं छोटे दल'

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के मद्देनजर कांग्रेस नेताओं ने कमर कस ली है. यूपी कांग्रेस की नवनियुक्त अध्यक्ष आराधना मिश्रा मंगलवार को पश्चिमी यूपी के मुरादाबाद पहुंची. इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की. वहीं उन्होंने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और बाबा राम देव के बयान पर प्रतिक्रिया दी.

योग गुरु बाबा रामदेव के AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी को लेकर दिए गए बयान पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा ने कहा कि चाहे ओवैसी हों या उनके जैसी छोटी क्षेत्रीय पार्टियां जो जात बिरादरी और धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं वो ये राजनीति नहीं बल्कि इस देश को बांटने का काम करते हैं.

कांग्रेस सबको साथ लेकर चलती है- आराधना मिश्रा

आराधना मिश्रा ने आगे कहा, "कांग्रेस पार्टी अकेली ऐसी पार्टी है जो सब को साथ लेकर चलती है." वहीं अपनी जनता पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को साथ लेने के सवाल पर आराधना मिश्रा ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि ये बात कहां से आई? राहुल गांधी से तो बहुत सारे लोग मिलते रहते हैं, लेकिन उनको साथ लेने का निर्णय इंडिया गठबंधन का शीर्ष नेतृत्व करेगा.

उन्होंने यह भी कहा, "इंडिया गठबंधन कोई यूपी में नहीं बना है. इंडिया गठबंधन इस देश की राजधानी में हर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने निर्णय लेकर बनाया था. अगर कोई उसमें रहना चाहता है तो गठबंधन का शीर्ष नेतृत्व यह तय करेगा.

दिल्ली में इंडिया अलायंस की रैली पर क्या बोलीं?

आराधना मिश्रा ने दिल्ली के रामलीला मैदान में होने जा रही इंडिया गठबंधन की रैली पर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस अगर इजाज़त नहीं दे रही है तो भी हम 1 नवंबर को दिल्ली पहुंचेंगे. कांग्रेस कार्यकर्ता जब अंग्रेजों से नहीं डरे तो इस सरकार से क्या ही डरेंगे.

बता दें कि एसआईआर और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार समेत वोट चोरी के मुद्दे पर विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है. इसको लेकर विपक्ष की ओर से रामलीला मैदान में रैली का आयोजन किया जा रहा है.

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