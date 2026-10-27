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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा बोलीं- 'देश को बांटने का काम करते हैं छोटे दल'

यूपी कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा बोलीं- 'देश को बांटने का काम करते हैं छोटे दल'

यूपी कांग्रेस की अध्यक्ष आराधना मिश्रा मंगलवार को मुरादाबाद पहुंचीं. इस दौरान उन्होंने ओवैसी और छोटे दलों को देश बांटने वाला करार दे दिया. इसके साथ ही बाबा राम देव के बयान पर भी प्रतिक्रिया दी.

Written By : उबैदुर्रहमान |  Updated at : 27 Oct 2026 03:49 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के मद्देनजर कांग्रेस नेताओं ने कमर कस ली है. यूपी कांग्रेस की नवनियुक्त अध्यक्ष आराधना मिश्रा मंगलवार को पश्चिमी यूपी के मुरादाबाद पहुंची. इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की. वहीं उन्होंने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और बाबा राम देव के बयान पर प्रतिक्रिया दी.

योग गुरु बाबा रामदेव के AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी को लेकर दिए गए बयान पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा ने कहा कि चाहे ओवैसी हों या उनके जैसी छोटी क्षेत्रीय पार्टियां जो जात बिरादरी और धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं वो ये राजनीति नहीं बल्कि इस देश को बांटने का काम करते हैं. 

कांग्रेस सबको साथ लेकर चलती है- आराधना मिश्रा

आराधना मिश्रा ने आगे कहा, "कांग्रेस पार्टी अकेली ऐसी पार्टी है जो सब को साथ लेकर चलती है." वहीं अपनी जनता पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को साथ लेने के सवाल पर आराधना मिश्रा ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि ये बात कहां से आई? राहुल गांधी से तो बहुत सारे लोग मिलते रहते हैं, लेकिन उनको साथ लेने का निर्णय इंडिया गठबंधन का शीर्ष नेतृत्व करेगा.

उन्होंने यह भी कहा, "इंडिया गठबंधन कोई यूपी में नहीं बना है. इंडिया गठबंधन इस देश की राजधानी में हर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने निर्णय लेकर बनाया था. अगर कोई उसमें रहना चाहता है तो गठबंधन का शीर्ष नेतृत्व यह तय करेगा. 

दिल्ली में इंडिया अलायंस की रैली पर क्या बोलीं?

आराधना मिश्रा ने दिल्ली के रामलीला मैदान में होने जा रही इंडिया गठबंधन की रैली पर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस अगर इजाज़त नहीं दे रही है तो भी हम 1 नवंबर को दिल्ली पहुंचेंगे. कांग्रेस कार्यकर्ता जब अंग्रेजों से नहीं डरे तो इस सरकार से क्या ही डरेंगे.

बता दें कि एसआईआर और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार समेत वोट चोरी के मुद्दे पर विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है. इसको लेकर विपक्ष की ओर से रामलीला मैदान में रैली का आयोजन किया जा रहा है.

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About the author उबैदुर्रहमान

उबैदुर्रहमान, एबीपी न्यूज़ के वरिष्ठ और सक्रीय टीवी पत्रकार व ग्राउंड रिपोर्टर हैं. पिछले 20 वर्षों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद मंडल और उत्तराखण्ड की राजनितिक,  आपराधिक, वाइल्ड लाइफ, सामाजिक, सांस्कृतिक  और इन्वेस्टिगेटिव ख़बरों को कवर कर रहे हैं. ABP न्यूज़ से पहले ये कई बड़े संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. इन्होंने बैचलर ऑफ साइंस के बाद टीवी पत्रकारिता एवं प्रसारण में डिप्लोमा और जामिया उर्दू अलीगढ़ से अदीब-ए-कामिल किया है.
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Published at : 27 Oct 2026 03:36 PM (IST)
Tags :
Moradabad News Aradhana Misra UP NEWS CONGRESS UP Assembly Election 2027 UP Election 2027 Elections 2027
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