यूपी चुनाव: रामदास अठावले के इस बयान से मुश्किल में BJP, कांग्रेस होगी खुश
यूपी चुनाव: रामदास अठावले के इस बयान से मुश्किल में BJP, कांग्रेस होगी खुश
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की जनसभा के बाद उत्तराखंड स्थित हल्द्वानी में हुए 'शुद्धिकरण विवाद' पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले तीखी प्रतिक्रिया दी है.
उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन खरगे एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे अनुसूचित जाति समुदाय से आते हैं. जहां मल्लिकार्जुन की सभा हुई थी वहां हिंदू-मुस्लिम समाज के संबंध में कुछ बातें की गई थीं, जिसके बाद हिंदू समाज की ओर से शुद्धिकरण किया गया था. ये बहुत गलत है और असंवैधानिक है. जो घटना घटी, यह अच्छी बात नहीं है. ये मल्लिकार्जुन खरगे का अपमान नहीं है बल्कि हमारे समाज का अपमान है इसलिए जिन लोगों ने इस प्रकार का शुद्धिकरण किया, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए.