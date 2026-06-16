देहरादून जिले के विकासनगर क्षेत्र में भाजपा नेता की हत्या के बाद सांप्रदायिक तनाव फैल गया है. घटना के बाद करीब 25 मुस्लिम परिवार रातोंरात अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर चले गए. गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है, कई घरों पर ताले लटक रहे हैं और स्थानीय मस्जिद भी बंद पड़ी है.

बताया जा रहा है कि यह घटना एक पुराने विवाद से शुरू हुई, जो अचानक हिंसक झड़प में बदल गई. इस झड़प में भाजपा से जुड़े एक स्थानीय नेता की मौत हो गई. घटना के बाद इलाके में आक्रोश फैल गया और विरोध-प्रदर्शन शुरू हो गए.

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इलाके में भारी पुलिस बल तैनात

हालात बिगड़ते देख प्रशासन ने तुरंत भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है. क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी गई है. पुलिस ने अब तक 5 आरोपियों को हिरासत में लिया है और बाकी आरोपियों की तलाश जारी है.

प्रशासन की शांति की अपील

प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है. अधिकारियों ने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी कानून हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

इस घटना ने पूरे इलाके में डर का माहौल बना दिया है. अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने परिवार की सुरक्षा को देखते हुए गांव छोड़ने का फैसला किया है. स्थानीय लोगों के अनुसार पहले रौनक भरा गांव अब सुनसान नजर आ रहा है. प्रशासन की सबसे बड़ी चुनौती अब सामान्य स्थिति बहाल करना और पलायन कर चुके परिवारों को विश्वास दिलाकर वापस लाना है.

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