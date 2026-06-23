हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडराम मंदिर के दान से 200 चांदी की ईंट गायब? अखिलेश यादव ने कहा- महापाप की परतें यूँ ही खुलती...

राम मंदिर के दान से 200 चांदी की ईंट गायब? अखिलेश यादव ने कहा- महापाप की परतें यूँ ही खुलती...

Ram Mandir Donation Row: राम मंदिर चढ़ावा मामले के बीच सिन्धी समाज द्वारा चांदी की 200 ईंटों के हिसाब मांगा है. जिस पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर बीजेपी को निशाने पर लिया है.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 23 Jun 2026 05:33 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावे में चोरी का मामला संभलने के बजाय अब बढ़ता जा रहा है. सिन्धी समाज द्वारा चांदी की 200 ईंटों के हिसाब मांगा है. जिस पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर बीजेपी को निशाने पर लिया है. उन्होंने इसको लेकर अपने एक्स हैंडल पर सिंधी समाज के बयान वाला पोस्ट किया है.

सपा चीफ अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, "एक परत और खुली अगर भाजपाइयों और उनके संगी-साथियों के महापाप की परतें यूँ ही खुलती रहीं तो ‘जाँच’ की जगह ‘ढाँक’ का काम और भी तेजी से शुरू हो जाएगा." अखिलेश यादव का पोस्ट तब आया जब आज अयोध्या मामले में SIT टीम ने अपनी जांच रिपोर्ट शासन को सौंप दी.   

सिंधी समाज ने मांगा चांदी की ईंटों का हिसाब 

दरअसल सिंधी समाज द्वारा दान में दी गयीं 200 चांदी की ईंटों का हिसाब मांगा है. जिसमें दावा किया है कि समाज की ओर से चंपत राय को 200 किलो चांदी दी, लेकिन उन्हें रसीद नहीं दी गई. अब इसको लेकर ही अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरा है. 

यह भी पढ़ें: यूपी के अलीगढ़ में जेल से वायरल हुआ कैदी का ऑडियो, दरोगा पर मारपीट और पैसे छीनने के आरोप

SIT ने रिपोर्ट सौंपी 

लखनऊ डिवीजन के कमिश्नर विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में SIT ने सात दिन की जांच में आए तथ्यों की रिपोर्ट प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद को सौंप दी है. लेकिन इसमें क्या है और कौन-कौन दोषी है इसका खुलासा नहीं हुआ है. माना जा रहा है कि इस मामले में अब मंदिर प्रबंधन से जुड़े कई लोगों पर कार्रवाई हो सकती है.

7 जून को अखिलेश यादव ने उठाया था सवाल 

राम मंदिर में गबन व चढ़ावे में चोरी का मामला सबसे पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ही उठाया था. उन्होंने इसमें कोर्ट से संज्ञान लेने की बात करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा था. उनके पोस्ट के बाद से हड़कंप  मच गया था. पहले आरोपों को नकारा गया, लेकिन कई कर्मचारियों के यहां से दो करोड़ की नगदी और सीसीटीवी फुटेज डिलीट करने से मामला फंस गया है.

यह भी पढ़ें: Lucknow Fire News Live: लखनऊ अग्निकांड का मामला पहुंचा मानवाधिकार आयोग, कांग्रेस-AAP नेताओं ने भी उठाए सवाल

Published at : 23 Jun 2026 05:33 PM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav UP NEWS RAM MANDIR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर के दान से 200 चांदी की ईंट गायब? अखिलेश यादव ने कहा- महापाप की परतें यूँ ही खुलती...
राम मंदिर के दान से 200 चांदी की ईंट गायब? अखिलेश यादव ने कहा- महापाप की परतें यूँ ही खुलती...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM धामी ने कर्णप्रयाग-नगरासू मामलों में सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश, कहा- सख्त कदम उठाए जाएंगे
CM धामी ने कर्णप्रयाग-नगरासू मामलों में सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश, कहा- सख्त कदम उठाए जाएंगे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ अग्निकांड पर BJP नेताओं ने जताया दुख, कहा- लापरवाहों पर सख्त कार्रवाई हो
लखनऊ अग्निकांड पर BJP नेताओं ने जताया दुख, कहा- लापरवाहों पर सख्त कार्रवाई हो
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Lucknow Fire News Live: लखनऊ अग्निकांड का मामला पहुंचा मानवाधिकार आयोग, कांग्रेस-AAP नेताओं ने भी उठाए सवाल
Live: लखनऊ अग्निकांड का मामला पहुंचा मानवाधिकार आयोग, कांग्रेस-AAP नेताओं ने भी उठाए सवाल
Advertisement

वीडियोज

Honda Elevate facelift में नहीं होगा Hybrid! #honda #hondaelevate #autolive
Ali Fazal की Crime Series 'Raakh' पर बड़ा दावा, क्या बनेगी अगली Paatal Lok?
Lucknow Coaching Centre Fire: लखनऊ अग्निकांड: न भागने की जगह, न बचने का चांस...ऐसे काल बन गई कोचिंग!
Rajkumar Hirani ने दिया बड़ा अपडेट, जल्द लौट सकते हैं Munna Bhai और 3 Idiots
नई SUV खरीदनी है? July में launch होंगी ये सबसे बड़ी SUVs! #suv #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
थलापति विजय ने विधानसभा के अंदर की MK स्टालिन की मिमिक्री, द्रविड़ नेता की तरह लहराया हाथ, DMK ने किया वॉकआउट, VIDEO वायरल
CM विजय ने की स्टालिन की मिमिक्री, DMK चीफ की तरह लहराया हाथ, VIDEO वायरल
बिहार
भरत तिवारी केस के बीच प्रशांत किशोर का CM सम्राट पर हमला, 'एक नंबर का अपराधी आदमी है'
भरत तिवारी केस के बीच प्रशांत किशोर का CM सम्राट पर हमला, 'एक नंबर का अपराधी आदमी है'
विश्व
El Nino Impact: NASA ने डराया! प्रशांत महासागर में खतरनाक अल नीनो एक्टिव, भारत पर मंडराया बड़ा खतरा
NASA ने डराया! प्रशांत महासागर में खतरनाक अल नीनो एक्टिव, भारत पर मंडराया बड़ा खतरा
बॉलीवुड
Box Office: 10 करोड़ के बजट में बनी 'देऊळ बंद 2' ने बॉक्स ऑफिस पर कर दी रिकॉर्ड्स की बारिश, अब 100 करोड़ से कितना दूर?
10 करोड़ के बजट में बनी 'देऊळ बंद 2' ने बॉक्स ऑफिस पर कर दी रिकॉर्ड्स की बारिश, अब 100 करोड़ से कितना दूर?
क्रिकेट
Suryansh Shedge Profile: कौन हैं सूर्यांश शेड्गे, जिन्हें टीम इंडिया में मिला मौका? आयरलैंड और इंग्लैंड में मचाएंगे धमाल
कौन हैं सूर्यांश शेड्गे, जिन्हें टीम इंडिया में मिला मौका? आयरलैंड और इंग्लैंड में मचाएंगे धमाल
इंडिया
Explained: मोदी कैबिनेट में बड़ा फेरबदल! क्या जॉर्ज कुरियन के बाद पंकज, हर्ष और बिट्टू का अगला नंबर, अंदरखाने क्या चल रहा?
मोदी कैबिनेट में बड़ा फेरबदल! क्या जॉर्ज कुरियन के बाद पंकज, हर्ष और बिट्टू का अगला नंबर?
इंडिया
India-US Trade Deal: भारत-अमेरिका की 500 अरब डॉलर की डील पर फैसला कब? दिल्ली में हुई बड़ी बैठक
भारत-अमेरिका की 500 अरब डॉलर की डील पर फैसला कब? दिल्ली में हुई बड़ी बैठक
इंडिया
सदी का सबसे सूखा जून बनने की कगार पर जून 2026, MP, महाराष्ट्र और गुजरात में हाहाकार; सामान्य से 85% तक कम बरसे बादल
सदी का सबसे सूखा जून बनने की कगार पर जून 2026! MP, महाराष्ट्र में हाहाकार, सामान्य से 85% तक कम बारिश
ENT LIVE
Gram Chikitsalay Season 2 Review: Panchayat को भी टक्कर देता शानदार शो
Gram Chikitsalay Season 2 Review: Panchayat को भी टक्कर देता शानदार शो
ENT LIVE
Lock Upp Season 2: Ram Kapoor, Shivangi Joshi और Pamela Serina की एंट्री से बढ़ा उत्साह, Netflix पर लौट रहा है शो
Lock Upp Season 2: Ram Kapoor, Shivangi Joshi और Pamela Serina की एंट्री से बढ़ा उत्साह, Netflix पर लौट रहा है शो
ENT LIVE
Samay Raina संग Mukesh Khanna का चौंकाने वाला कोलैब, सोशल मीडिया पर मचा बवाल
Samay Raina संग Mukesh Khanna का चौंकाने वाला कोलैब, सोशल मीडिया पर मचा बवाल
ENT LIVE
Munna Bhai 3 और 3 Idiots Sequel पर Rajkumar Hirani का बड़ा अपडेट, फैंस हुए खुश
Munna Bhai 3 और 3 Idiots Sequel पर Rajkumar Hirani का बड़ा अपडेट, फैंस हुए खुश
ENT LIVE
Baby Do Die Do Trailer Review: Huma Qureshi का दमदार अवतार, बिना बोले जीत लिया दिल
Baby Do Die Do Trailer Review: Huma Qureshi का दमदार अवतार, बिना बोले जीत लिया दिल
Embed widget