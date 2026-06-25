राम मंदिर चंदा चोरी मामले में कसेगा आरोपियों पर शिकंजा! 6 लोगों के खिलाफ FIR की तैयारी
उत्तर प्रदेश स्थित अयोध्या के राम मंदिर में चंदा चोरी का मामला सामने आने के करीब 18 दिन बाद पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराई जा सकती है.
उत्तर प्रदेश के अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के कथित आरोपों की विशेष जांच कमेटी द्वारा जांच के बाद अब प्राथमिकी दर्ज कराई जा सकती है. यह दावा सूत्रों ने किया है. सूत्रों के अनुसार इस मामले में 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की तैयारी हो रही है.
इसके साथ ही राम मंदिर ट्रस्ट के प्रशासनिक ढांचे में भी बदलाव की चर्चा है. सूत्रों के अनुसार, ट्रस्ट के नए सीईओ के रूप में एक रिटायर्ड अधिकारी की नियुक्ति की तैयारी की जा रही है.
लखनऊ मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने बताया कि अयोध्या में राम मंदिर दान के वित्तीय प्रबंधन में कथित हेराफेरी की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआईटी) ने मंगलवार को उप्र सरकार के अपर मुख्य सचिव (गृह) संजय प्रसाद को रिपोर्ट सौंपी.