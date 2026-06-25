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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडराम मंदिर चंदा चोरी मामले में कसेगा आरोपियों पर शिकंजा! 6 लोगों के खिलाफ FIR की तैयारी

राम मंदिर चंदा चोरी मामले में कसेगा आरोपियों पर शिकंजा! 6 लोगों के खिलाफ FIR की तैयारी

उत्तर प्रदेश स्थित अयोध्या के राम मंदिर में चंदा चोरी का मामला सामने आने के करीब 18 दिन बाद पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराई जा सकती है.

Written By : विशाल पाण्डेय |  Updated at : 25 Jun 2026 10:22 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के कथित आरोपों की विशेष जांच कमेटी द्वारा जांच के बाद अब प्राथमिकी दर्ज कराई जा सकती है. यह दावा सूत्रों ने किया है. सूत्रों के अनुसार इस मामले में 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की तैयारी हो रही है. 

इसके साथ ही राम मंदिर ट्रस्ट के प्रशासनिक ढांचे में भी बदलाव की चर्चा है. सूत्रों के अनुसार, ट्रस्ट के नए सीईओ के रूप में एक रिटायर्ड अधिकारी की नियुक्ति की तैयारी की जा रही है. 

लखनऊ मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने बताया कि अयोध्या में राम मंदिर दान के वित्तीय प्रबंधन में कथित हेराफेरी की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआईटी) ने मंगलवार को उप्र सरकार के अपर मुख्‍य सचिव (गृह) संजय प्रसाद को रिपोर्ट सौंपी.

About the author विशाल पाण्डेय

पत्रकारिता के क्षेत्र में 12 साल से सक्रिय, सितंबर 2024 में ABP News के साथ जुड़े. विदेश मंत्रालय, संसद भवन, भारतीय राजनीति कवर करते हैं. यूपी की राजनीति को बहुत करीब से फॉलो करते हैं. ग्राउंड रिपोर्ट और स्पेशल स्टोरी पर फोकस. हाल ही में इजरायल वॉर डायरी पुस्तक भी लिखी है.
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Published at : 25 Jun 2026 10:10 AM (IST)
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