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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP News: लखनऊ अग्निकांड के बाद हापुड़ और मुरादाबाद में एक्शन, कोचिंग सेंटर, अस्पताल और होटल किए गए सील

UP News: लखनऊ अग्निकांड के बाद हापुड़ और मुरादाबाद में एक्शन, कोचिंग सेंटर, अस्पताल और होटल किए गए सील

UP News In Hindi: अधिकारी ने बताया कि कई कोचिंग सेंटरों की जांच की गई, जिसमें कुछ सेंटरों पर आंशिक कमियां पाई गईं. इन सभी के मालिकों को कमियां दुरुस्त करने के लिए समय दिया गया है.

Written By : विपिन शर्मा, हापुड़, उबैदुर रहमान |  Updated at : 25 Jun 2026 10:00 AM (IST)
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लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड में 15 लोगों की मौत के बाद फायर सेफ्टी सिस्टम को लेकर उत्तर प्रदेश सहित देश के अलग-अलग शहरों में प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है. उत्तर प्रदेश के अलग-अलग शहरों में प्रशासन की तरफ से कार्रवाई देखने को मिल  रही है, जनपद हापुड़ में भी फायर विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है. चीफ फायर ऑफिसर अजय शर्मा के नेतृत्व में जनपद के विभिन्न कोचिंग सेंटरों और लाइब्रेरियों में सघन निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है. 

हापुड़ में फायर विभाग की तरफ से की गई कार्रवाई के संबंध में मुख्य अग्निशमन अधिकारी अजय शर्मा ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया है कि आज बुधवार को भी कई कोचिंग सेंटरों की जांच की गई, जिसमें कुछ सेंटरों पर आंशिक कमियां पाई गईं. इन सभी के मालिकों को कमियां दुरुस्त करने के लिए समय दिया गया है.

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प्रशासन की दबिश के बीच शटर गिराकर भागे कोचिंग संचालक

मुख्य अग्निशमन अधिकारी अजय शर्मा ने आगे बताया है कि जांच के डर से कुछ बड़े कोचिंग सेंटर संचालक अपने संस्थानों में ताला लगाकर बंद कर चुके हैं, संभवतः उनके यहां सुरक्षा मानक पूरे नहीं थे. इसके विपरीत जिन सेंटरों पर सभी मानक सही पाए गए हैं, उन्हें और अधिक सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं.

शहर के 5 कोचिंग सेंटर सील, आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई

सीएफओ ने बताया कि बीते दिन भी हापुड़ जनपद में कार्रवाई करते हुए 5 कोचिंग सेंटर्स और लाइब्रेरियों को सील किया गया था, जबकि 3 कोचिंग सेंटर बंद पाए गए. उन्होंने स्पष्ट किया कि यह चेकिंग अभियान तब तक लगातार जारी रहेगा, जब तक सभी कोचिंग संस्थानों की जांच पूरी नहीं हो जाती और सुरक्षा की सभी कमियां ठीक नहीं कर ली जातीं.

मुरादाबाद में होटलों, कोचिंग संस्थानों और अस्पतालों पर कार्रवाई

उधर, मुरादाबाद में मुरादाबाद विकास प्राधिकरण ने अभियान चलाकर दर्जनभर से अधिक अवैध रूप से मानकों के विपरीत संचालित हो रहे कोचिंग सेंटरों, अस्पतालों और होटलों के खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई की गई है. एमडीए टीम ने मुरादाबाद के प्रसिद्ध कोचिंग सेंटर स्कॉलर्स डेन और जेनेसिस को भी सील कर दिया और यहां पढ़ रहे सैकड़ों छात्र छात्राओं को बाहर निकाल दिया.

अलग-अलग शहरों प्रशासन ने जांची सुरक्षा

आपको बता दें कि, लखनऊ के अलीगंज कोचिंग सेंटर अग्निकांड के बाद उत्तर प्रदेश के अलग-अलग शहरों में फायर ब्रिगेड विभाग की तरफ कार्रवाई देखने मिल रही है. प्रशासन ने कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज और नोएडा सहित अन्य शहरों में संचालित कोचिंग सेंटरों की जांच की, साथ ही नियमों की अनदेखी पर उन्हें सील करने की कार्रवाई की गई.

लखनऊ अग्निकांड के मृतकों को मोहर्रम के मौके पर दी श्रद्धांजलि, हाथों में मोमबत्तियां लेकर पहुंचे लोग

Published at : 25 Jun 2026 10:00 AM (IST)
Tags :
Moradabad News Hapur News UP NEWS
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