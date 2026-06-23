अलीगढ़ दौरा बीच में छोड़ने से पहले लोगों से ये वादा कर गए CM योगी, जाते-जाते मंच से कही खास बात

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सोमवार को प्रस्तावित अलीगढ़ दौरा उस समय अचानक बदल गया, जब लखनऊ में हुए भीषण अग्निकांड की सूचना उन्हें मिली. जिसके बाद सीएम योगी करीब 12 मिनट में ही लखनऊ के लिए रवाना हो गए. इस दौरान उन्होंने जनपद को 462 करोड़ की 85 परियोजनाओं की सौगात दी. जाते-जाते सीएम ने वादा किया वो जल्द ही अलीगढ़ वापस आएंगे.

सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंच से कहा कि उनकी इच्छा थी कि वह अलीगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में अधिक समय तक उपस्थित रहें और जनता के बीच रहकर विकास योजनाओं की जानकारी साझा करें. लेकिन, लखनऊ में हुई दुखद घटना के कारण उन्हें तत्काल वापस लौटना पड़ रहा है. हादसे में बच्चों की मृत्यु की सूचना बेहद पीड़ादायक है. सीएम योगी ने तत्काल अधिकारियों को निर्देश दिए कि घायलों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए.

सीएम योगी ने बीच में रोका अलीगढ़ दौरा

अलीगढ़ में सीएम योगी के कार्यक्रम को लेकर लोगों में सुबह से ही उत्साह देखने को मिल रहा था. उनकी जनसभा में शामिल होने के लिए भारी संख्या में लोग जुटे थे. उनके स्वागत की भव्य तैयारियां थीं. मंच पर सांसद, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे. वहीं पुलिस प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे.

सीएम योगी करीब 12 मिनट ही मंच से लोगों को संबोधित कर पाए. इस दौरान उन्होंने अलीगढ़ को 'ताला और हार्डवेयर' उद्योग को वैश्विक पहचान दिलाने, राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना, और मेडिकल कॉलेजों सहित अरबों रुपयों के बुनियादी ढांचे (सड़क, बिजली, और पानी) की सौगात दी है और जनपद को ₹462 करोड़ की 85 विकास परियोजनाओं का तोहफा दिया. इसके बाद वो लखनऊ के लिए रवाना हो गए.

भरत तिवारी एनकाउंटर पर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य बोले- 'निर्दोष की हत्या राजा के लिए महापाप...'

विकास कार्यों को लेकर भी की बैठक

सीएम योगी ने अलीगढ़ दौरे के दौरान राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक भी की और जिले की विकास परियोजनाओं, कानून व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत सुविधाओं पर चर्चा की. उ्न्होंने अधिकारियों से सभी योजनाओं को समय बद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश भी दिए.

लखनऊ अग्निकांड की वजह से सीएम योगी का अलीगढ़ दौरा अचानक बदल गया. लखनऊ हादसे की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम बीच में छोड़कर राजधानी लौटने का निर्णय लिया. लेकिन, जाते समय योगी आदित्यनाथ जल्द अलीगढ़ वापस आने का भरोसा देकर गए है.

लखनऊ अग्निकांड: 'पापा मुझे बचा लीजिए...', बेटे की चीखें सुन तुरंत अलीगंज भागे पिता, सबकुछ हो गया तबाह



