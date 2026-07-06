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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडप्राण प्रतिष्ठा के प्रधान यजमान थे अनिल मिश्रा, 7 दिन तक की तपस्या, अब चढ़ावा चोरी के आरोपों के बीच ट्रस्ट से बाहर

प्राण प्रतिष्ठा के प्रधान यजमान थे अनिल मिश्रा, 7 दिन तक की तपस्या, अब चढ़ावा चोरी के आरोपों के बीच ट्रस्ट से बाहर

Anil Mishra Resignation: डॉ. अनिल मिश्रा श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के गठन के समय से ही उसके प्रमुख सदस्यों में शामिल रहे. हालांकि चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी ने उनसे भी सवाल किए थे.

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 06 Jul 2026 08:09 PM (IST)
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अयोध्या स्थित राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य डॉ. अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार किए जाने के साथ ही एक ऐसा नाम भी ट्रस्ट से अलग हो गया, जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले हुए ऐतिहासिक अनुष्ठानों का प्रमुख चेहरा रहा था. जनवरी 2024 में जब अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां चल रही थीं, तब 16 जनवरी से शुरू हुए वैदिक अनुष्ठानों में डॉ. अनिल मिश्रा और उनकी पत्नी उषा मिश्रा को 'प्रधान यजमान' बनाया गया था.

उन्होंने सरयू स्नान, प्रायश्चित, संकल्प, कर्मकुटी पूजा, हवन, कलश पूजन और अन्य वैदिक अनुष्ठानों में भाग लेकर पूरे पूर्व-अनुष्ठान का नेतृत्व किया. वहीं 22 जनवरी 2024 को हुए मुख्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य यजमान बने थे, जबकि काशी के विद्वान आचार्य लक्ष्मीकांत दीक्षित ने मुख्य वैदिक अनुष्ठान का संचालन किया था. उधर, चढ़ावा चोरी का मामला सामने आने के बाद राज्य सरकार द्वारा गठित विशेष जांच समिति यानी SIT ने अनिल से भी सवाल किए थे. 

SIT ने अनिल मिश्रा से आठ प्रमुख सवाल पूछे-

- क्या आप नकदी की गिनती के दौरान मौके पर मौजूद रहते थे?
- क्या आपकी मौजूदगी में ही गिनी गई नकदी को स्ट्रॉन्ग रूम/निर्धारित स्थान तक ले जाया जाता था?
- क्या आपको कभी चढ़ावे की नकदी में कथित चोरी या गड़बड़ी की सूचना मिली थी?
- कैश काउंटिंग में शामिल कर्मचारियों का चयन और सत्यापन किस प्रक्रिया से होता था?
- गिनती पूरी होने के बाद क्या कर्मचारियों की तलाशी ली जाती थी?
- क्या कैश काउंटिंग सेंटर के सभी सीसीटीवी कैमरे हर समय चालू रहते थे?
- क्या किसी भी परिस्थिति में कैश काउंटिंग सेंटर के कैमरे बंद किए जाते थे? यदि हां, तो किसके निर्देश पर?
- कैश की गिनती, मिलान, रिकॉर्ड और जमा कराने की पूरी प्रक्रिया में आपके अलावा किन-किन लोगों की भूमिका होती थी?

बता दें डॉ. अनिल मिश्रा श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के गठन के समय से ही उसके प्रमुख सदस्यों में शामिल रहे. मूल रूप से उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर के रहने वाले डॉ. मिश्रा पिछले चार दशक से अयोध्या में होम्योपैथिक चिकित्सक के रूप में कार्यरत रहे हैं.

उन्होंने 1981 में बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (BHMS) की डिग्री प्राप्त की और उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक बोर्ड के रजिस्ट्रार तथा गोंडा के जिला होम्योपैथिक अधिकारी जैसे पदों पर भी सेवाएं दीं. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से लंबे समय से जुड़े रहे डॉ. मिश्रा को राम मंदिर आंदोलन के सक्रिय कार्यकर्ताओं में भी गिना जाता है. 

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन, abp live में बतौर डिप्टी न्यूज़ एडिटर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. राहुल राजनीति, शासन-प्रशासन और समकालीन विषयों की खबरों की कवरेज और खबरों एवं घटनाक्रमों के संपादकीय समन्वय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक से अधिक का अनुभव रखने वाले राहुल ने अपने करियर की शुरुआत में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क पर भी काम किया है. उनकी विशेष रुचि राजनीतिक खबरों, अपराध से जुड़े मामलों और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में रही है.

राहुल इससे पहले न्यूज़18 हिन्दी, वनइंडिया हिन्दी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज और स्टेट्स कवरेज में महत्वपूर्ण अनुभव हासिल किया.

अपने पत्रकारिता करियर के दौरान राहुल ने कई महत्वपूर्ण घटनाओं और बड़े आयोजनों की कवरेज की है, जिनमें कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024 ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे प्रमुख घटनाक्रम शामिल हैं.

राहुल ने देश के प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के आनुषंगिक महाविद्यालय ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, प्रयागराज से बी.कॉम किया है. इसके अलावा राहुल ने केंद्रीय विद्यालय बस्ती से हाईस्कूल और सरस्वती विद्या मंदिर रामबाग, बस्ती से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की. आगे चलकर गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत पत्रकारिता में परास्नातक भी किया.

खबरों के अलावा साहित्य और वैचारिक लेखन में भी राहुल की गहरी रुचि है. राहुल हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकारों जैसे राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के लेखन को विशेष रूप से पढ़ना पसंद करते हैं. इसके साथ ही ओम प्रकाश वाल्मिकी, महादेवी वर्मा, अष्टभुजा शुक्ल, विनोद शुक्ल, दुष्यंत कुमार, रामनाथ सिंह, अदम गोंडवी, राही मासूम रजा, गोपाल दास नीरज की रचनाओं में भी उनकी दिलचस्पी है.

खबरों के लिए राहुल से rahulsa@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है. 
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Published at : 06 Jul 2026 08:02 PM (IST)
Tags :
Champat Rai UP NEWS RAM MANDIR Ayodhya NEWS Anil Mishra
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