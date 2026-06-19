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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडराम मंदिर मामले पर नृपेंद्र मिश्र का बड़ा बयान, 'चढ़ावा चोरी कब से हो रही थी अंदाजा लगाना मुश्किल'

राम मंदिर मामले पर नृपेंद्र मिश्र का बड़ा बयान, 'चढ़ावा चोरी कब से हो रही थी अंदाजा लगाना मुश्किल'

Ram Mandir Donation: राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने चढ़ावा मामले पर कहा है कि चढ़ावे में चोरी कब से हो रही थी इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है. चंपत राय पर सवाल नहीं उठा सकते.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 19 Jun 2026 10:07 AM (IST)
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अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी विवाद के बीच श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र का बड़ा बयान सामने आया हैं. चढ़ावा मामले में एसआईटी जांच के बीच उन्होंने बड़ा दावा किया हैं उन्होंने कहा कि चढ़ावे में कब से चोरी हो रही है इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल हैं. लेकिन ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय की निष्ठा पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता. 

राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने राम मंदिर चढ़ावा मामले पर कहा है कि चढ़ावे में चोरी कब से हो रही थी इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है. दान पेटी को लेकर सख्त दिशा निर्देश दिए गए थे लेकिन, उन निर्देशों के पालन में कमी रह गई. चढ़ावे की गिनती करने वालों को बिना जेब के कपड़े पहनने और तलाशी की व्यवस्था तय थी लेकिन, चर्चा है कुछ लोग गड्डियां लेकर बाहर निकले. 

चढ़ावा चोरी मामले पर नृपेंद्र मिश्र का बड़ा बयान

उन्होंने इस पूरे प्रकरण में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारियों की भूमिका की भी जांच करने की बात की और कहा कि इस मामले में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय की निष्ठा पर प्रश्नचिह्न नहीं लगाया जा सकता है. नृपेंद्र मिश्र के इस बयान ने इस मामले को एक नई दिशा दे दी हैं. 

नृपेंद्र मिश्र ने कहा कि दान व्यवस्था पूरी तरह से पारदर्शी होनी चाहिए. दैनिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए. श्रद्धालुओं के विश्वास को हासिल करना सबसे बड़ी प्राथमिकता है.

सीएम योगी आज रामलला के दर्शन करेंगे

राम मंदिर चढ़ावा मामले के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ 19 जून को अयोध्या जा रहे हैं. सीएम योगी आज राम मंदिर में रामलला के दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे. सूत्रों के मुताबिक इस दौरान चंपत राय को सीएम योगी से दूरी बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं.

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बता दें कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामला सामने आने के बाद इस मामले पर जमकर सियासत भी हो रही हैं. योगी सरकार ने इसकी जांच के लिए 13 जून को ही एसआईटी का गठन किया है. जिसमें यूपी पुलिस के तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को शामिल किया गया है. एसआईटी की टीम लगातार मंदिर परिसर में ट्रस्ट के लोगों, दान की गिनती करने वाले कर्मचारियों, एसबीआई के कर्मचारियों समेत तमाम लोगों से पूछताछ कर रही हैं. 

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Published at : 19 Jun 2026 10:07 AM (IST)
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Ayodhya News Ram Mandir Donation Nripendra Mishra UP NEWS
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