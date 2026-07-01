'जिसने राम मंदिर से चोरी की उसे कैंसर हो जाएगा', BJP विधायक बोले- खुद भगवान देगा मौत की सजा

अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी विवाद के बीच भारतीय जनता पार्टी (BJP) के पुरवा विधायक अनिल कुमार सिंह ने बड़ा बयान दिया है. BJP विधायक ने चंदे और चढ़ावे में गबन करने वालों को खरी-खरी सुनाई और कहा कि जिसने भी मंदिर से चोरी की होगी, उसे एक साल के अंदर ही सीधा कैंसर हो जाएगा. खुद भगवान की तरफ से उसे मौत की सजा सुनाई जाएगी.

अनिल सिंह ने यह भी कहा, "चोरों को हम नहीं रोक सकते. घर से जेवर चुराकर ले जाने वाले भी हमारे परिवार के ही लोग होते हैं." वहीं, विधायक ने यह भी कहा कि चोरी का दोषी पाए जाने पर बीजेपी की सरकार ऐसा दंड देगी कि उनकी पुश्तें याद रखेंगी. मंदिर में चोरी करने का अंजाम उन्हें भुगतना पड़ेगा. ऐसा अंजाम होगा कि इतिहास में उनके बच्चे और परिवार के लोग भी याद करेंगे. प्रभु राम तो ऐसा दंड देंगे कि कुढ़-कुढ़ के मरोगे.

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बीजेपी विधायक ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना

इसी के साथ, बीजेपी विधायक अनिल सिंह ने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा और कहा, "सपा के लोग चुट्टे चोर हैं. जमीन हड़प लेना, राशन बेच देना, गरीबों का हक छीन लेना, गरीबों का अनाज छीन लेना, यही सब काम करते हैं. अखिलेश यादव के घर में सीबीआई जांच चल रही है. मुलायम सिंह पर सीबीआई जांच चल रही है." उन्होंने आगे कहा, "आज राम का नाम लेने के लिए अखिलेश यादव भी मजबूर हो गए हैं. बिना राम नाम के उनका काम नहीं चल रहा है."

ट्रस्ट कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी से हो सकती है पूछताछ

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच में नया अपडेट यह है कि जांच एजेंसियां जल्द ही श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी का बयान दर्ज कर सकती हैं. जांच/पूछताछ का फोकस इस बात पर रहेगा कि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष के रूप में दानराशि के प्रबंधन, वित्तीय निगरानी और जवाबदेही के संबंध में उनकी क्या भूमिका रही और उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किस प्रकार किया.

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