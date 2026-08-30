लखनऊ में 12 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और CM योगी रहेंगे मौजूद

राजधानी लखनऊ छावनी क्षेत्र को आधुनिक सुविधाओं से लैस कर मॉडल छावनी के रूप में विकसित करने की दिशा में रविवार, 30 अगस्त को बड़ा कदम उठाया जाएगा. दिलकुशा लॉन, लखनऊ छावनी क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में 101 करोड़ रुपये की लागत वाली 12 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और भूमि पूजन किया जाएगा.

इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद छावनी क्षेत्र में स्वच्छता, जलापूर्ति, पार्किंग और कचरा प्रबंधन जैसी बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी. छावनी क्षेत्र के विकास के लिए प्रस्तावित परियोजनाओं में सबसे महत्वपूर्ण परियोजना 4.25 लाख टन लीगेसी वेस्ट की बायो-माइनिंग और बायो-रीमेडिएशन से जुड़ी है.

इस परियोजना पर करीब 18.95 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. इसके तहत लंबे समय से जमा पुराने कचरे के वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण और उपचार का काम किया जाएगा. इससे छावनी क्षेत्र में स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करने के साथ पर्यावरणीय समस्याओं को कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है.

वहीं, यातायात और पार्किंग की समस्या को देखते हुए 15.64 करोड़ रुपये की लागत से बहुमंजिला रोबोटिक कार पार्किंग और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा. आधुनिक तकनीक से तैयार होने वाली इस सुविधा से सीमित स्थान में अधिक वाहनों की पार्किंग संभव हो सकेगी.

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जलापूर्ति व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए भी महत्वपूर्ण परियोजना शामिल है. इसके तहत 10.31 करोड़ रुपये की लागत से करीब 26 किलोमीटर लंबी पुरानी पाइपलाइनों को बदला जाएगा. पुरानी और जर्जर पाइपलाइनों के स्थान पर नई पाइपलाइन बिछाने से जलापूर्ति व्यवस्था को अधिक प्रभावी और सुचारू बनाने में मदद मिलेगी.

इसके अलावा 9.99 करोड़ रुपये की लागत से आठ नए ट्यूबवेल भी स्थापित किए जाएंगे. इससे छावनी क्षेत्र में पानी की उपलब्धता और आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत किया जा सकेगा.

कुल 101 करोड़ रुपये की लागत वाली इन 12 परियोजनाओं को लखनऊ छावनी के बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण की दिशा में अहम माना जा रहा है. सरकार और छावनी प्रशासन का लक्ष्य क्षेत्र को बेहतर नागरिक सुविधाओं से लैस कर एक आधुनिक और मॉडल छावनी के रूप में विकसित करना है.

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