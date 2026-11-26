जनसत्ता दल लोकतांत्रिक की ओर से विधानसभा चुनाव 2027 के लिए पहली लिस्ट जारी कर दी गई. पहली लिस्ट में तीन उम्मीदवारों के नाम है. कुंडा विधानसभा से पार्टी के अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया प्रत्याशी होंगे. बाबागंज विधानसभा से विनोद सरोज और विश्वनाथगंज विधानसभा से कुलदीप पटेल उम्मीदवार होंगे. विश्वनाथगंज विधानसभा से प्रत्याशी घोषित होने से सियासी हलचल बढ़ गई है. कुलदीप पटेल जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतापगढ़ माधुरी पटेल के पति हैं.

राजा भैया की पार्टी का सिंबल आरी है. पिछले विधानसभा चुनाव में उन्हें इस सीट पर कुल 99612 वोट मिले थे और वे विधायक चुने गए थे. इस सीट पर समाजवादी पार्टी के गुलशन यादव 69297 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे थे. बीजेपी की सिंधुजा मिश्रा सेनानी 16455 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रही थीं.

बाबागंज से मौजूदा विधायक को मौका

बाबागंज से मौजूदा विधायक विनोद सरोज को ही मौका मिला है. 2022 के चुनाव में विनोद को कुल 67282 वोट मिले थे. समाजवादी पार्टी के गिरीश चंद्र 51515 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे थे. बीजेपी के केशव प्रसाद 30391 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रहे थे.

अपना दल (एस) के खिलाफ उतारा उम्मीदवार

विश्वनाथगंज विधानसभा से उम्मीदवार घोषित किए जाने की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि यहां से अभी अपना दल (सोनेलाल) के जीत लाल विधायक हैं. अपना दल (एस) की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल हैं और एनडीए का हिस्सा हैं. केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं. जीत लाल ने 86829 वोटों के साथ पिछला विधानसभा चुनाव जीता था. यहां समाजवादी पार्टी के सौरभ सिंह 38777 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर और संजय पांडेय 22962 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रहे थे.

2002 में 16 सीटों में से 2 पर मिली थी जीत

पिछले विधानसभा चुनाव में राजा भैया की पार्टी को दो ही सीटों पर जीत मिली थी. पार्टी ने राज्य की 16 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे.

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