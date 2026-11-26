आईपीएस अधिकारी आलोक सिंह को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. आलोक सिंह अभी डीजी पीएसी के पद पर तैनात हैं. राज्यपाल ने संविधान के अनुच्छेद 316 (1) के तहत उनकी नियुक्ति की है. उनका कार्यकाल 23 जनवरी 2029 तक रहेगा.

यूपी पुलिस के आईपीएस अधिकारी आलोक सिंह उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन बनाए गए हैं. 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी आलोक सिंह को यूपी सरकार ने राज्य की सबसे बड़ी परीक्षा कराने वाले आयोग का अध्यक्ष बनाया है.

2 साल तक बने रहेंगे अध्यक्ष

आलोक सिंह का रिटायरमेंट जनवरी 2027 में होना है. ऐसे में अब उन्हें यूपीपीएससी के अध्यक्ष पद पर तैनात किया गया है. आलोक सिंह 2 साल तक इस पद पर बने रहेंगे.