'दूरबीन, ड्रोन और सैटेलाइट से भी नहीं दिख रहे गड्ढे', योगी सरकार पर बरसे अखिलेश

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने रविवार को लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की सरकार पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर सभी लोगों को एक जैसा सम्मान मिलेगा और गरीबों के हित में काम किया जाएगा.

सपा चीफ अखिलेश यादव ने मेघनाथ खगार और खरगवंशी समाज के लोगों का स्वागत करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार में जिस तरह की लूट हो रही है, उस पैसे को बचाकर गरीबों को देने का काम समाजवादी पार्टी करेगी.

'दूरबीन, ड्रोन और सैटेलाइट से भी नहीं दिख रहे गड्ढे'

पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने प्रदेश की सड़कों और एक्सप्रेसवे की स्थिति को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा, "जो लोग कहते थे कि हम दूरबीन से देख लेंगे, ड्रोन से देख लेंगे, सैटेलाइट से देख लेंगे, उन्हें गड्ढे दिखाई नहीं दे रहे हैं." उन्होंने कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे का जिक्र करते हुए कहा कि यह हर दिन ढह जाता है और इसकी डिजाइन ही गलत है.

अखिलेश ने अकबर नगर और जेपी सेंटर को लेकर भी निशाना

सपा प्रमुख ने अकबर नगर और रिवर फ्रंट को लेकर भी बीजेपी सरकार पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि अकबर नगर हटाकर सरकार ने रिवर फ्रंट बनाने की बात कही थी, लेकिन वहां नाले पर रिवर फ्रंट बनाने की कोशिश की जा रही है. जेपी सेंटर को लेकर अखिलेश ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने जेपी सेंटर बेच दिया और उसे बेचने से पहले ठेकेदारों का भुगतान भी कर दिया. उन्होंने कहा कि वहां कैफे, पार्किंग और क्लब से कमाई की जा सकती थी. सरकार को कन्वेंशन सेंटर की जरूरत पड़ने पर भी कार्यक्रम के लिए पैसा देना पड़ेगा.

दूसरे प्रदेश के माफिया यूपी में आकर चला रहे गोली- अखिलेश यादव

अपराध के मुद्दे पर अखिलेश यादव ने कहा कि दूसरे प्रदेश के माफिया उत्तर प्रदेश में आकर गोली चला रहे हैं और 18-18 गोलियां चल रही हैं. उन्होंने गैंग के नाम को लेकर भी सरकार पर तंज कसा. अखिलेश ने कहा, "गैंग का नाम भी मिल रहा है- गोगी योगी गैंग. नाम भी मिलता-जुलता है, तो सोचिए ये रिश्ता क्या कहलाता है." उन्होंने दावा किया कि बीजेपी सरकार जाने वाली है और जनता इसका इंतजार कर रही है.

क्लार्क होटल के बगल की जमीन और छतर मंजिल बेच दी- अखिलेश

सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सरकारी और सार्वजनिक संपत्तियों को लेकर भी बीजेपी पर हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि क्लार्क होटल के बगल की जमीन बेच दी गई और छतर मंजिल भी बेच दी गई. उन्होंने बीजेपी पर तीखा हमला करते हुए कहा, "सोचिए ये लोग डकैत हैं, महाडकैत हैं." अखिलेश ने कहा कि अधर्मी गिरोह कोई है तो वह भारतीय जनता पार्टी है.

अखिलेश ने फ्री बस सेवा को लेकर भी साधा निशाना

महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा के मुद्दे पर अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश की माताएं-बहनें इंतजार करती रहीं कि बस कब मिलेगी और कहां से आएगी. उन्होंने दावा किया कि पूरे प्रदेश से इससे जुड़े वीडियो वायरल हुए हैं.

26 हजार बंद स्कूल फिर खोलेंगे- अखिलेश यादव

वहीं पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने सरकारी स्कूलों को लेकर भी बड़ा दावा किया. उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने 26 हजार स्कूल बंद कर दिए हैं. सपा की सरकार बनने पर इन सभी स्कूलों को फिर से खोलने का काम किया जाएगा. अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर प्रदेश में सभी वर्गों को समान सम्मान दिया जाएगा और गरीबों के हित में सरकार काम करेगी.