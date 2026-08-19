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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडवाराणसी में 'मुर्दा' लड़ेगा विधानसभा चुनाव! अमिताभ ठाकुर ने दिया टिकट

वाराणसी में 'मुर्दा' लड़ेगा विधानसभा चुनाव! अमिताभ ठाकुर ने दिया टिकट

Varanasi News In Hindi: आजाद अधिकार सेना के प्रमुख अमिताभ ठाकुर ने यूपी चुनाव 2027 के लिए वाराणसी के शिवपुर विधानसभा सीट पर संतोष मूरत को टिकट दिया है. मूरत सालों से सरकारी दफ्तर का चक्कर लगा रहे हैं.

Written By : निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी |  Updated at : 19 Aug 2026 08:56 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर नेताओं के बीच जुबानी जंग और सीटों को लेकर अटकलें तेज हो चुकी है. इसी बीच आजाद अधिकार सेना के प्रमुख अमिताभ ठाकुर ने वाराणसी के शिवपुर विधानसभा सीट पर अपने प्रत्याशी को उतार दिया है और सबसे मुख्य बात की यह एक अनोखा प्रत्याशी है जिसकी पहचान 'डेड मैन अलाइव' के तौर पर देखी जाती है. 

सरकारी व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष करने वाले संतोष मूरत को कभी किसी पार्टी का उम्मीदवार भी बना दिया जाएगा, उन्हें खुद यकीं नहीं है. लेकिन अब उनकी चर्चा हर तरफ होने लगी है.

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वाराणसी में मुर्दा लड़ेगा चुनाव  

ABP Live को मिली जानकारी के अनुसार आजाद अधिकार सेना के प्रमुख अमिताभ ठाकुर ने यूपी चुनाव 2027 के लिए वाराणसी के शिवपुर विधानसभा सीट पर संतोष मूरत को टिकट दिया है. संतोष मूरत सालों से सरकारी दफ्तर का चक्कर लगा रहे हैं. उनका आरोप है कि उनके पाटीदारों ने धोखे से उन्हें सरकारी दस्तावेज में मृत घोषित कर दिया है . इसके बाद वह अपने अधिकारों से वंचित हैं. फोन कॉल के माध्यम से अमिताभ ठाकुर ने संतोष मूरत को बताया कि वाराणसी के शिवपुर विधानसभा सीट से इस बार उनकी पार्टी से वह चुनाव लड़ेंगे. अमिताभ संतोष के संघर्ष से बेहद प्रभावित हुए. 

संतोष ने जताया आभार 

संतोष अपने कंधे पर मुर्दा जिंदा है का पोस्टर लेकर सरकारी दफ्तर तक जाते हैं और पूरे दिन घूमते हैं . वह अधिकारियों से गुहार लगाते हैं कि उनके साथ न्याय हो. वह अपनी पहचान भी लोगों से मुर्दा के तौर पर बताते हैं और अब आजाद अधिकार सेना से टिकट मिलने के बाद संतोष ने अमिताभ ठाकुर का आभार जताया .उन्होंने कहा कि जनता जनार्दन सर्वोपरि है और अब वह सीधे जनता से अपने अधिकारों के लिए कहेंगे . जनता के मुद्दों को सुनेंगे और उनकी आवाज बनेंगे . वैसे अब देखना होगा कि मुर्दे के तौर पर पहचाने जाने वाले संतोष का यूपी चुनाव में नामांकन स्वीकार होता है या नहीं. 

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Published at : 19 Aug 2026 08:54 PM (IST)
Tags :
Amitabh Thakur UP NEWS VARANASI NEWS
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