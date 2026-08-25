Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडरेलवे क्रॉसिंग में ROB निर्माण की फीजिबिलिटी जांच का रेल मंत्री ने दिया आश्वासन

रेलवे क्रॉसिंग में ROB निर्माण की फीजिबिलिटी जांच का रेल मंत्री ने दिया आश्वासन

केंद्रीय मंत्री ने अवगत कराया है कि उक्त स्थान पर ROB निर्माण की feasibility (व्यवहार्यता) की जांच कराई जा रही है.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 25 Aug 2026 12:05 PM (IST)
Preferred Sources

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुरोध पर केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देहरादून में जनसुविधा के दृष्टिगत डिफेंस कॉलोनी मोटर मार्ग पर KM-01 स्थित रेलवे लेवल क्रॉसिंग पर रेलवे ओवर ब्रिज (ROB) के निर्माण के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी है.

केंद्रीय मंत्री ने अवगत कराया है कि उक्त स्थान पर ROB निर्माण की feasibility (व्यवहार्यता) की जांच कराई जा रही है तथा ROB निर्माण की feasibility जांच पूर्ण होने के उपरांत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

मुख्यमंत्री ने देहरादून में बढ़ती यातायात आवश्यकताओं और आमजन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए डिफेंस कॉलोनी मोटर मार्ग पर स्थित रेलवे लेवल क्रॉसिंग पर ROB निर्माण का विषय केंद्रीय रेल मंत्री के समक्ष रखा था. केंद्र सरकार द्वारा इस प्रस्ताव की व्यवहार्यता जांच शुरू किए जाने से क्षेत्रवासियों को रेलवे क्रॉसिंग पर आवागमन की सुविधा और यातायात व्यवस्था में सुधार की दिशा में सकारात्मक उम्मीद जगी है.

Published at : 25 Aug 2026 12:05 PM (IST)
Tags :
UTTARAKHAND NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
धामी सरकार का विकास पर फोकस, मास्टर प्लान से अवैध निर्माण तक सचिव आवास ने की समीक्षा
धामी सरकार का विकास पर फोकस, मास्टर प्लान से अवैध निर्माण तक सचिव आवास ने की समीक्षा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
धामी सरकार की बागेश्वर को बड़ी सौगात, पहाड़ की पहचान से सजेगा राज्य अतिथि गृह
धामी सरकार की बागेश्वर को बड़ी सौगात, पहाड़ की पहचान से सजेगा राज्य अतिथि गृह
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
रेलवे क्रॉसिंग में ROB निर्माण की फीजिबिलिटी जांच का रेल मंत्री ने दिया आश्वासन
रेलवे क्रॉसिंग में ROB निर्माण की फीजिबिलिटी जांच का रेल मंत्री ने दिया आश्वासन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'जो मुख्यधारा में उन्हें तो अलग करो', आरक्षण पर बोले ओम प्रकाश राजभर
'जो मुख्यधारा में उन्हें तो अलग करो', आरक्षण पर बोले ओम प्रकाश राजभर
Advertisement

वीडियोज

बंद कमरे में हत्यारी पत्नी का 'खूनी टोटका' !
टेंपो ने लिया कट, सफारी ने मारी टक्कर, रोंगटे खड़े कर देगा Video
अयोध्या में 'मछली दावत','गिरगिट' कौन ?
'मछली भोज' में 27 का सियासी 'कांटा'!
शिक्षा, परीक्षा की लड़ाई...आरक्षण तक कैसे आई?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'दुनिया भारत से...', ट्रंप के SIR वाले बयान पर क्या बोले CEC ज्ञानेश कुमार?
'दुनिया भारत से...', ट्रंप के SIR वाले बयान पर क्या बोले CEC ज्ञानेश कुमार?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP के युवाओं के लिए बड़ा ऐलान, 6 महीने में 1 लाख नौकरियां देगी सरकार
UP के युवाओं के लिए बड़ा ऐलान, 6 महीने में 1 लाख नौकरियां देगी सरकार
विश्व
US का चीन पर नया वार! 7.5 फीसदी टैरिफ से भारत को फायदा या नुकसान?
US का चीन पर नया वार! 7.5 फीसदी टैरिफ से भारत को फायदा या नुकसान?
क्रिकेट
भारत के दिग्गज क्रिकेटर कपिल देव ने इमरान खान पर कही बड़ी बात
भारत के दिग्गज क्रिकेटर कपिल देव ने इमरान खान पर कही बड़ी बात
बॉलीवुड
सनी देओल की 'बंटवारा 1947' का दूसरे मंडे कैसा रहा हाल, जानें- 11वें दिन का कलेक्शन
'बंटवारा 1947' का दूसरे मंडे कैसा रहा हाल, जानें- 11वें दिन का कलेक्शन
विश्व
जिंदा हैं मुज्तबा खामेनेई, ईरान ने पहली बार सुनाई आवाज
जिंदा हैं मुज्तबा खामेनेई, ईरान ने पहली बार सुनाई आवाज
राजस्थान
राजस्थान: निकाय चुनाव से पहले ठगी से सावधान, पुलिस की एडवाइजरी जारी
राजस्थान: निकाय चुनाव से पहले ठगी से सावधान, पुलिस की एडवाइजरी जारी
इंडिया
चीनी की कीमतें बढ़ने पर हुआ सवाल तो मुस्कुराए कृषि मंत्री शिवराज, बोले- 'सब इंतजाम...'
चीनी की कीमतें बढ़ने पर हुआ सवाल तो मुस्कुराए कृषि मंत्री शिवराज, बोले- 'सब इंतजाम...'
ENT LIVE
Anup Jalota ने चौथी शादी की खबरों पर तोड़ी चुप्पी, बोले- ‘अब प्यार नहीं होगा’
Anup Jalota ने चौथी शादी की खबरों पर तोड़ी चुप्पी, बोले- ‘अब प्यार नहीं होगा’
ENT LIVE
Asim Riaz ने Himanshi Khurana के Religion वाले बयान पर दिया जवाब, Paras Chhabra को भी घेरा
Asim Riaz ने Himanshi Khurana के Religion वाले बयान पर दिया जवाब, Paras Chhabra को भी घेरा
ENT LIVE
Kangana Ranaut के ‘सस्ती कॉपी’ तंज पर Taapsee Pannu का पलटवार, फिर गरमाई पुरानी Cold War
Kangana Ranaut के ‘सस्ती कॉपी’ तंज पर Taapsee Pannu का पलटवार, फिर गरमाई पुरानी Cold War
ENT LIVE
Govinda ने Fake और AI Content पर लिया Legal Action, 100 करोड़ तक Damages की चेतावनी
Govinda ने Fake और AI Content पर लिया Legal Action, 100 करोड़ तक Damages की चेतावनी
ENT LIVE
Paritosh Tripathi ने किया Samay Raina का बचाव, बोले- क्या देखना है ये दर्शकों के हाथ में है
Paritosh Tripathi ने किया Samay Raina का बचाव, बोले- क्या देखना है ये दर्शकों के हाथ में है
Embed widget