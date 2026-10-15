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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअखिलेश और सीतारमण के बीच X वॉर, अब सीएम योगी ने किया सपा चीफ पर पलटवार

अखिलेश और सीतारमण के बीच X वॉर, अब सीएम योगी ने किया सपा चीफ पर पलटवार

फेयरफैक्स, IDBI बैंक की 60.72% हिस्सेदारी खरीदेगी. अखिलेश यादव ने इसे लेकर केंद्र पर तंज कसा तो निर्मला सीतारमण ने पलटवार किया. अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने वित्त मंत्री के बयान का समर्थन किया है.

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 15 Oct 2026 03:29 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने IDBI बैंक की बिक्री को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बीच चल रही बयानबाजी में वित्त मंत्री का समर्थन किया है. 

सीएम योगी ने कहा कि निर्मला सीतारमण ने तथ्यों को स्पष्टता और दृढ़ विश्वास के साथ सही परिप्रेक्ष्य में रखा है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पारदर्शिता, जवाबदेही और निर्णायक सुधारों के जरिए भारत के बैंकिंग क्षेत्र में बदलाव आया है. योगी ने वित्त मंत्री के जवाब को गरिमापूर्ण और उचित स्पष्टीकरण बताया.

दरअसल, कनाडा की फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स करीब 53,000 करोड़ रुपये में IDBI बैंक की 60.72 प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगी. यह किसी भारतीय बैंक में अब तक का सबसे बड़ा विदेशी निवेश होगा. केंद्र सरकार की 30.48 प्रतिशत और भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) की 30.24 प्रतिशत हिस्सेदारी की बिक्री को मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने मंजूरी दी है. इसी सौदे को लेकर अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा था. 

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कन्नौज सांसद ने तंज कसते हुए कहा, 'बस अब सरकार बेचनी बाकी है… लगता है भाजपा सरकार ने अपनी दुकान बंद होते देख 'सीजन एंड सेल' लगाकर सब बेचकर निकलने का प्रोग्राम बना लिया है.'

निर्मला सीतारमण ने अखिलेश यादव पर किया पलटवार

यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव के बयान पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पलटवार करते हुए कहा कि साल 2004 से यूपीए सरकार को अखिलेश यादव की पार्टी का समर्थन मिलता रहा, लेकिन यूपीए ने बैंकों को बेहद खराब स्थिति में छोड़ दिया था. उन्होंने सवाल उठाया कि अखिलेश यादव अब बैंकों की बात कर रहे हैं, लेकिन उस समय उन्होंने अपने सहयोगियों से सवाल क्यों नहीं किया.

वित्त मंत्री ने आरोप लगाया कि इंडिया गठबंधन में शामिल दलों ने 'फोन बैंकिंग' और 'क्रोनी कैपिटलिज्म' के जरिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को नुकसान पहुंचाया. उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान IDBI बैंक ने ऐसे लोगों को भी कर्ज दिया, जिनसे मूलधन और ब्याज की वसूली के लिए मौजूदा सरकार प्रयास कर रही है.

निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने पारदर्शी नीतियों और पूंजी निवेश के जरिए IDBI बैंक समेत पूरे बैंकिंग सिस्टम को फिर से मजबूत किया है. उन्होंने कहा कि अब जब बैंक मजबूत स्थिति में हैं, तो अखिलेश यादव उनके प्रति सहानुभूति दिखाने का दिखावा कर रहे हैं.

सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया वित्त मंत्री का समर्थन

निर्मला सीतारमण के बयान के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उनका समर्थन किया. मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि वित्त मंत्री ने तथ्यों को स्पष्टता और दृढ़ विश्वास के साथ सही परिप्रेक्ष्य में रखा है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पारदर्शिता, जवाबदेही और निर्णायक सुधारों के जरिए भारत के बैंकिंग क्षेत्र में बदलाव आया है.  

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन एबीपी लाइव में डिप्टी न्यूज़ एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. उन्हें राजनीति, शासन-प्रशासन, अपराध और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में एक दशक से अधिक का अनुभव है. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क से की और इसके बाद न्यूज़18 हिंदी, वनइंडिया हिंदी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया.   राहुल ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे महत्वपूर्ण आयोजनों की कवरेज की है. पत्रकारिता के साथ-साथ उन्हें हिंदी साहित्य और वैचारिक लेखन में भी विशेष रुचि है.
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Published at : 15 Oct 2026 03:27 PM (IST)
Tags :
Nirmala Sitharaman Yogi Adityanath Akhilesh Yadav UP NEWS Up Politics
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