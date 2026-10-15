अखिलेश और सीतारमण के बीच X वॉर, अब सीएम योगी ने किया सपा चीफ पर पलटवार

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने IDBI बैंक की बिक्री को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बीच चल रही बयानबाजी में वित्त मंत्री का समर्थन किया है.

सीएम योगी ने कहा कि निर्मला सीतारमण ने तथ्यों को स्पष्टता और दृढ़ विश्वास के साथ सही परिप्रेक्ष्य में रखा है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पारदर्शिता, जवाबदेही और निर्णायक सुधारों के जरिए भारत के बैंकिंग क्षेत्र में बदलाव आया है. योगी ने वित्त मंत्री के जवाब को गरिमापूर्ण और उचित स्पष्टीकरण बताया.

दरअसल, कनाडा की फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स करीब 53,000 करोड़ रुपये में IDBI बैंक की 60.72 प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगी. यह किसी भारतीय बैंक में अब तक का सबसे बड़ा विदेशी निवेश होगा. केंद्र सरकार की 30.48 प्रतिशत और भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) की 30.24 प्रतिशत हिस्सेदारी की बिक्री को मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने मंजूरी दी है. इसी सौदे को लेकर अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा था.

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कन्नौज सांसद ने तंज कसते हुए कहा, 'बस अब सरकार बेचनी बाकी है… लगता है भाजपा सरकार ने अपनी दुकान बंद होते देख 'सीजन एंड सेल' लगाकर सब बेचकर निकलने का प्रोग्राम बना लिया है.'

निर्मला सीतारमण ने अखिलेश यादव पर किया पलटवार

यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव के बयान पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पलटवार करते हुए कहा कि साल 2004 से यूपीए सरकार को अखिलेश यादव की पार्टी का समर्थन मिलता रहा, लेकिन यूपीए ने बैंकों को बेहद खराब स्थिति में छोड़ दिया था. उन्होंने सवाल उठाया कि अखिलेश यादव अब बैंकों की बात कर रहे हैं, लेकिन उस समय उन्होंने अपने सहयोगियों से सवाल क्यों नहीं किया.

वित्त मंत्री ने आरोप लगाया कि इंडिया गठबंधन में शामिल दलों ने 'फोन बैंकिंग' और 'क्रोनी कैपिटलिज्म' के जरिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को नुकसान पहुंचाया. उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान IDBI बैंक ने ऐसे लोगों को भी कर्ज दिया, जिनसे मूलधन और ब्याज की वसूली के लिए मौजूदा सरकार प्रयास कर रही है.

Hon. Finance Minister Smt. @nsitharaman Ji has placed the facts in the right perspective with clarity and conviction. Your response rightly reminds us that the transformation of India’s banking sector has been driven by transparency, accountability and decisive reforms under the leadership of Hon. PM Shri @narendramodi Ji. A dignified and befitting clarification. — Yogi Adityanath (@myogiadityanath) October 15, 2026

निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने पारदर्शी नीतियों और पूंजी निवेश के जरिए IDBI बैंक समेत पूरे बैंकिंग सिस्टम को फिर से मजबूत किया है. उन्होंने कहा कि अब जब बैंक मजबूत स्थिति में हैं, तो अखिलेश यादव उनके प्रति सहानुभूति दिखाने का दिखावा कर रहे हैं.

सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया वित्त मंत्री का समर्थन

निर्मला सीतारमण के बयान के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उनका समर्थन किया. मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि वित्त मंत्री ने तथ्यों को स्पष्टता और दृढ़ विश्वास के साथ सही परिप्रेक्ष्य में रखा है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पारदर्शिता, जवाबदेही और निर्णायक सुधारों के जरिए भारत के बैंकिंग क्षेत्र में बदलाव आया है.