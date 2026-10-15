शिवा शर्मा हत्याकांड की आरोपी श्रद्धा ने दी चेतावनी, '...तो मैं भी सुसाइड कर लूंगी'

लखनऊ के हजरतगंज थाना क्षेत्र में शिवा शर्मा हत्याकांड मामले में आरोपी श्रद्धा दुबे ने 10 घंटे में दूसरा वीडियो जारी किया है. वीडियो में श्रद्धा ने खुद को बेगुनाह बताया है. 5:28 सेकेंड की वीडियो में श्रद्धा ने उस रात की पूरी घटना को बताया है. उसने बताया कि उसने अपनी आंखों से शिवा शर्मा को फ्लैट की बालकनी से छलांग लगाते देखा था. श्रद्धा ने घटना को हत्या के बजाय आत्महत्या बताया और शिवा पर 15 से 20 लाख रुपये का कर्ज होने की बात बताई.

'मैंने अपनी आंखों से शिवा को कूदते देखा'

श्रद्धा ने वीडियो में कहा, मेरा शिवा शर्मा की हत्या से कोई मतलब नहीं है. उसने सुसाइड किया है. मैंने अपनी आंखों से उसे कूदते हुए देखा है. 7 तारीख को शिवा ने कपूरथला चौराहे के पास एक चाय वाले के जरिए उसके ड्राइवर ने उसे फोन किया. फोन वो बहुत रो रहा था. उसने मुझसे पूछ कहा हो? तो मैने उसको दैनिक जागरण पर बुलाया. रात करीब 2 बजे शिवा अपनी BMW से उससे मिलने पहुंचा. इसके बाद दोनों पैडलर्स कैफे गए और फिर उसके फ्लैट पर पहुंचे.

श्रद्धा ने वीडियो में बताया कि शिवा शर्मा पर 15 से 20 लाख रुपये का कर्ज था और उसके पास कर्जदारों के लगातार फोन आते थे. इसको लेकर वो बहुत परेशान रहता था. उसने कई बार कहा कि अगर वो कर्ज नहीं चुका पाया तो आत्महत्या कर लेगा. इसके स्क्रीनशॉट भी उसके पास हैं. शिवा का मोबाइल उसने पुलिस के पास भिजवा दिया है और कॉल डिटेल्स की जांच से कर्जदारों के फोन आने की जानकारी मिल सकती है.

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8 तारीख को बहन पूजा के लिए आई थी फ्लैट पर

श्रद्धा ने वीडियो में 8 और 9 तारीख की घटनाओं का भी जिक्र करते हुए बताया कि 8 तारीख को उसकी बहन पूजा से संबंधित काम के लिए फ्लैट पर आई थी. उसकी बहन का शिवा से ज्यादा परिचय नहीं था और न ही दोनों के बीच खास बातचीत होती थी. 8 तारीख को शिवा के दोस्त अश्विनी मिश्रा और हर्ष भी उससे मिलने आए थे. उसने कहा कि उस दिन सब कुछ सामान्य था और वे लोग घूमने भी गए थे.

9 तारीख कि सुबह उठने के बाद वे लोग ड्राइंग रूम में चाय मंगवा रहे थे. इसी दौरान शिवा वॉशरूम जाने के लिए अंदर गया और उसने मेन गेट बंद कर लिया. इस कर शक हुआ तो अपनी बहन को गेट खोलकर देखने के लिए भेजा. लेकिन, बहन के पहुंचने से पहले ही शिवा बालकनी से कूद गया था.

'मीडिया परेशान करेगी तो मैं भी सुसाइड कर लूंगी'

श्रद्धा ने बताया कि उसने और उसके ड्राइवर ने मदद के लिए भागदौड़ की. 112 और एंबुलेंस के लिए 108 पर कॉल किया. शिवा की मां मौके पर पहुंचीं और उसके ड्राइवर के साथ मारपीट की. यह घटना अस्पताल के CCTV कैमरों में रिकॉर्ड हुई होगी. शिवा की मां ने कुछ जाने बिना उस पर हत्या का आरोप लगा दिया. वीडियो के आखिर में श्रद्धा ने अपील करते हुए कहा कि शिवा को खोने का दुख उसे भी है और वह मानसिक रूप से परेशान है. अगर उसे इसी तरह प्रताड़ित किया गया तो वह आत्महत्या कर सकती है.