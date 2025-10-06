रायबरेली दलित युवक हत्या: पिता ने की बुलडोजर एक्शन की मांग, पत्नी ने मांगी सजा-ए-मौत

उत्तर प्रदेश के रायबरेली जनपद में 2 अक्टूबर को दलित युवक हरिओम की चोरी के शक में पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में मृतक हरिओम की पत्नी पिंकी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि "मेरे पति को बेरहमी से मारा गया. वे लोग उसे पकड़कर मार डाले. मैं चाहती हूं कि दोषियों को वैसी ही सजा मिले, जैसी मेरे पति को दी गई. उन्होंने सरकार से मदद मांगी है.

वहीं मृतक हरिओम वाल्मीकि के पिता बोले कि मेरे बेटे की हत्या कर दी गई. हमें 2 अक्टूबर को सूचना मिली. हमारी मांग है कि हत्यारों को मौत की सजा दी जाए और उनके घरों को बुलडोजर से गिरा दिया जाए. जबकि मृतक की बहन ने बताया कि हमें 2 तारीख को सूचना मिली. 2 तारीख को मैं अस्पताल में थी जब मेरी भाभी ने सुबह मुझे फोन किया. उन्होंने बताया कि मेरे भाई को एक जगह बांधकर पीटा जा रहा है, मेरे भाई चोर नहीं थे.

इस मामले में फैजाबाद (अयोध्या) से समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य में जबसे बीजेपी सरकार आई तब से दलितों पर अत्याचार बढ़े हैं. सपा सांसद ने कहा कि राज्य में कानून का राज खत्म हो गया है जंगल राज कायम है. मृतक की पत्नी और परिवार ने आरोपियों को मौत की सजा की मांग की है. पुलिस ने इस मामले में अब तक पांच नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

सपा सांसद अवधेश प्रसाद की प्रतिक्रिया

सपा सांसद ने कहा कि जब से केंद्र और उत्तर प्रदेश में बीजेपी सत्ता में आई है, कानून का राज खत्म हो गया है और जंगल राज कायम है. दलितों पर अत्याचार और हत्याएं बड़े पैमाने पर हो रही हैं. अगर आजादी से लेकर अब तक के आंकड़े जुटाए जाएं, तो दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार बीजेपी राज में हुए हैं. गांव-गांव इस तरह की वारदातें हो रहीं हैं, पुलिस और कानून कुछ नहीं कर पा रहा.

अब तक पांच गिरफ्तार

एएसपी संजीव कुमार सिन्हा ने बताया कि उंचाहार में चोरी के शक में एक युवक की हत्या के मामले में एफआईआर दर्ज की गई और 5 आरोपियों को जेल भेजा गया है. बाकी आरोपियों को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी जारी है. उन्होंने लोगों से इस मामले में शांति बनाए रखने की अपील की है.