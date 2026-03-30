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यूपी PCS में जनरल स्टोर वाले की बेटी ने रचा इतिहास! रायबरेली की अनन्या त्रिवेदी बनीं सेकंड टॉपर

UPPSC Result 2024: रायबरेली की अनन्या त्रिवेदी ने यूपी पीसीएस 2024 में दूसरा स्थान हासिल कर इतिहास रचा है. उनकी सफलता ने बेटियों की बढ़ती ताकत और मेहनत की मिसाल पेश की है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 30 Mar 2026 12:13 PM (IST)
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रायबरेली की रहने वाली अनन्या त्रिवेदी ने यूपी पीसीएस 2024 परीक्षा में दूसरा स्थान हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है. कोतवाली थाना क्षेत्र की निवासी अनन्या की इस उपलब्धि से पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है. उनकी सफलता को एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है.

अनन्या त्रिवेदी एक साधारण परिवार से आती हैं, जहां उनकी मां रेखा रानी डीह ब्लॉक के यूपीएस राजापुर में सहायक अध्यापिका हैं और पिता जनरल स्टोर चलाते हैं. उन्होंने शहर के एक निजी स्कूल से 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद बीएचयू से सामाजिक विज्ञान में स्नातकोत्तर किया. वह स्नातक में गोल्ड मेडलिस्ट भी रही हैं.

सफलता का श्रेय परिवार को, आगे UPSC का लक्ष्य

अनन्या ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता और परिवार को दिया है. उन्होंने बताया कि रिजल्ट आने के बाद उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि उन्होंने दूसरा स्थान हासिल किया है. उन्होंने कहा कि मेंस परीक्षा के समय उन्होंने इस रैंक की उम्मीद नहीं की थी. उन्होंने अपनी मां और मामा के मार्गदर्शन को खास बताया.

अनुशासन और निरंतर पढ़ाई ही सफलता की कुंजी

अनन्या ने बताया कि उन्होंने बहुत अधिक घंटे पढ़ाई नहीं की, लेकिन परीक्षा के पहले 7 से 8 घंटे नियमित पढ़ाई की. उनका कहना है कि सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता, बल्कि निरंतर अभ्यास और अनुशासन जरूरी है. उन्होंने तैयारी कर रहे छात्रों को सलाह दी कि वे पुराने प्रश्न पत्र हल करें और खुद का मूल्यांकन करते रहें.

UPPSC PCS 2024 का परिणाम और लड़कियों का प्रदर्शन

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 29 मार्च को प्रयागराज से पीसीएस 2024 का अंतिम परिणाम जारी किया. आयोग के सचिव अशोक कुमार ने इसकी घोषणा की. इस परीक्षा में 947 पदों के लिए चयन होना था, लेकिन 932 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए, जबकि 15 पद खाली रह गए.

टॉप 10 में लड़कियों का दबदबा

इस बार परीक्षा में लड़कियों ने शानदार प्रदर्शन किया है. टॉप 10 में छह लड़कियां शामिल हैं. नेहा पांचाल ने पहला स्थान हासिल किया, जबकि अनन्या त्रिवेदी दूसरे स्थान पर रहीं. तीसरे स्थान पर अभय प्रताप सिंह रहे. इसके अलावा अनामिका मिश्रा, नेहा सिंह, दीप्ति वर्मा और पूजा तिवारी ने भी टॉप रैंक हासिल की. इस परीक्षा में कुल 932 अभ्यर्थी सफल हुए हैं, जिनमें 319 महिलाएं और 613 पुरुष शामिल हैं. वर्गवार आंकड़ों में 272 ओबीसी, 186 एससी और 22 एसटी उम्मीदवार सफल हुए हैं. इस परिणाम ने एक बार फिर प्रदेश में बेटियों की बढ़ती भागीदारी को मजबूत किया है.

रायबरेली की बेटी ने यूपी पीसीएस परीक्षा मे इतिहास रचा है. यहाँ की रहने वाली अनन्या त्रिवेदी ने यूपी पीसीएस 2024 की परीक्षा में दूसरा स्थान हासिल किया है. सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने बिना कोचिंग के यह मुकाम हासिल किया है, अनन्या त्रिवेदी कोतवाली थाना क्षेत्र के आनंद नगर की रहने वाली हैं. 

अनन्या  की मां रेखा रानी डीह ब्लॉक के यूपीएस राजापुर में सहायक अध्यापिका हैं. माँ के विद्यालय जाने के बाद घर का सारा काम काज निपटाने के बाद अनन्या सेल्फ स्टडी में जुट जाती थीं. हालांकि अनन्या की माँ रेखा घर आने के बाद बेटी की पढ़ाई में कोई बाधा न आए अन्य काम खुद निपटाती थीं और अनन्या के पिता जनरल स्टोर चलाते हैं, अनन्या के एक बड़े भाई हैं जो केंद्रीय सेवा में कार्यरत हैं. 

Input By : पकंज सिंह
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Published at : 30 Mar 2026 12:13 PM (IST)
Tags :
UPPSC Result UP NEWS UPPSC UPPSC 2024
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