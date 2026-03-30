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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'मैं तो यूपी आना नहीं चाहती थी लेकिन...', पूर्व सैन्य अधिकारी शरमा सिद्दीकी ने की CM योगी की तारीफ

'मैं तो यूपी आना नहीं चाहती थी लेकिन...', पूर्व सैन्य अधिकारी शरमा सिद्दीकी ने की CM योगी की तारीफ

Lucknow News In Hindi: लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे. इस बीच पूर्व सैन्य अधिकारी शरमा सिद्दीकी ने सीएम की जमकर तारीफ करते हुए अनुभव साझा किया.

By : फियाज उल मुस्तफा | Updated at : 30 Mar 2026 07:41 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार (29 मार्च) को लोकभवन लखनऊ में डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के अंतर्गत नर्सिंग ऑफिसर्स को नियुक्ति पत्र सौंपे. इस दौरान नियुक्ति पत्र पाने वाली पूर्व सैन्य अधिकारी शरमा सिद्दीकी ने संवाद के जरिए अपनी बात रखी.

नवनियुक्त नर्सिंग अधिकारी शरमा सिद्दीकी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा पारदर्शिता अपनाने का नतीजा ये है कि मेरे जैसे मेहनत करने वाले लोगों को आज रोजगार मिल पाया. मैं पहले आर्मी में थी, वहां से वीआरएस लेकर मैंने यूपी में आने का सोचा लेकिन पहले मैं डरती थी यूपी के नाम से, जबसे आप आए हैं तबसे मेरे अंदर भी हिम्मत आई.

कार्यक्रम के दौरान क्या बोलीं शरमा सिद्दीकी?

शरमा सिद्दीकी ने सीएम योगी से संवाद के दौरान कहा कि मैं भगवान की सचमुच आभारी हूं कि उन्होंने मुझे आप सबके सामने खड़े होने और योगी सर से अपना नियुक्ति पत्र प्राप्त करने का यह यह मौका दिया. इस चयन के लिए आपका धन्यवाद. यह चयन RML संस्थान के जरिए पूरा हो पाया है. 

उन्होंने सीएम योगी से आगे कहा कि आपने पूरी तरह से पारदर्शिता बनाए रखी है, जिसकी बदौलत हमारी कड़ी मेहनत के सार्थक परिणाम सामने आए हैं. मैं सचमुच आपकी बहुत तारीफ करती हूं.

सेना में रह चुकी हैं शरमा सिद्दीकी

शरमा सिद्दीकी ने बताया कि पहले सेना में सेवा देने के बाद जब मैं सेवामुक्त हुई थी. उस समय मेरा उत्तर प्रदेश में बसने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि इस राज्य के बारे में मेरे मन में कुछ गलत धारणाएं थीं. हालांकि, इन बीते वर्षों में, इस राज्य ने सचमुच बहुत तरक्की की है.

उन्होंने आगे कहा कि बेहद खूबसूरती और शानदार तरीके से प्रदेश तरक्की की राह पर है. हमारा शहर भी खूब फल-फूल रहा है. इसलिए, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद. मैं आप सभी के भविष्य के लिए अपनी शुभकामनाएं देना चाहुंगी. 

अब शरमा सिद्दीकी का यह बयान हर तरफ चर्चा में हैं. सीएम योगी की तारीफ करते हुए उन्होंने सरकार के कानून व्यवस्था की भी तारीफ की. साथ ही परीक्षा में पारदर्शिता को भी सराहा है.

ये भी पढ़ें: 'मेरा जो अपमान हुआ उसे मैं भूलने नहीं दूंगा', मेरठ में संजीव बालियान का बिना नाम लिए संगीत सोम पर निशाना

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 30 Mar 2026 07:29 AM (IST)
Tags :
UP NEWS Yogi Adityanath LUCKNOW NEWS
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