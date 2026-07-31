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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडदेहरादून: लेडी टीचर सुसाइड केस CB-CID को सौंपा गया

देहरादून: लेडी टीचर सुसाइड केस CB-CID को सौंपा गया

Dehradun News In Hindi: सृष्टि ने अपनी मौत से पहले वीडियो बनाया था, जिसमें उसने ससुरालियों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था.जोकि अब वायरल है. लोग सृष्टि के लिए इन्साफ की मांग कर रहे हैं.

Written By : आलोक सेमवाल, देहरादून |  Updated at : 31 Jul 2026 08:27 PM (IST)
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उत्तराखंड के देहरादून में लेडी टीचर सृष्टि की आत्महत्या मामले ने नया मोड़ लिया है. इस पूरे मामले पर देवप्रयाग से विधायक विनोद कंडारी ने पत्र लिख कर मुख्यमंत्री से मामले की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच की मांग की थी. इसके बाद सरकार ने इस जांच को CB-CID को सौंप दिया है. 

सृष्टि ने अपनी मौत से पहले वीडियो बनाया था, जिसमें उसने ससुरालियों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था. जोकि अब सोशल मीडिया पर वायरल है और लोग सृष्टि के लिए इन्साफ की मांग कर रहे हैं.

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क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक, देहरादून सचिवालय में तैनात निजी सचिव सौरव खत्री और उसके परिजनों पर सौरव की पत्नी सृष्टि को प्रताड़ित करने , दहेज की मांग करने और आत्महत्या के लिए उकसाने का गंभीर आरोप लगा है. बताया जा रहा है सौरव और सृष्टि की शादी महज आठ महीने पहले हुई थी. मृतका के परिजनों का कहना है कि ससुराल में बेटी को लगातार प्रताड़ित किया जाता था कभी दहेज को लेकर कभी किसी और बात पर सृष्टि को नीचा दिखाया जाता था. यहां तक कि ससुराल पक्ष के लोग सृष्टि को अक्सर मनहूस कर के बुलाते दे जिस कारण मानसिक रूप से लगातार प्रताड़ित होने पर सृष्टि ने आत्महत्या का फैसला ले लिया. 

MLA  विनोद कंडारी का पत्र, सरकार की बड़ी कार्रवाई

इस मामले में देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र से MLA  विनोद कंडारी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखकर मामले की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच की मांग की थी.  MLA  के पत्र के बाद उत्तराखंड सरकार ने तुरंत संज्ञान लिया और पूरे मामले की जांच CB-CID को सौंप दी है. फिलहाल CB-CID की टीम मामले की गहन तह तक पहुंचने में जुटी हुई है. सभी पहलुओं दहेज की मांग, प्रताड़ना के सबूत, फोन कॉल रिकॉर्डिंग, गवाहों के बयान और मृतका की सुसाइड नोट की जांच की जा रही है.

गौरतलब है मामले की जांच अब सीबी-सीआईडी के पास है जो फिलहाल मामले की तह तक जाकर हर पहलू की जांच में जुटी हुई है. अब इस मामले पर सीबी-सीआईडी की क्या रिपोर्ट सामने आती है ?  इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं. 

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About the author आलोक सेमवाल, देहरादून

आलोक सेमवाल उत्तराखंड के देहरादून की खबरों पर नजर रखते हैं. एबीपी लाइव के लिए रिपोर्टिंग करते हैं. उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन BA hons मास कम्यूनिकेशन HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय से पूरी की हैं.
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Published at : 31 Jul 2026 08:27 PM (IST)
Tags :
Dehradun News UTTARAKHAND NEWS Srishti Suicide Case
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