यूपी के जल शक्ति और गोरखपुर के प्रभारी मंत्री स्‍वतंत्रदेव सिंह ने कहा कि नेक्‍ट्स जेन जीएसटी रिफार्म जीएसटी व्‍यवस्‍था को अधिक सरल-पारदर्शी बनाने का प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी के नेतृत्‍व में भाजपा सरकार का प्रयास है. इससे जनता और व्‍यापारियों-उद्यमियों को राहत के साथ ही देश की अर्थव्‍यवस्‍था को मजबूती भी मिलेगी. 22 सितंबर से ये व्‍यवस्‍था प्रभावी हो जाएगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को लाल किले की प्राचीर से अपने स्वतंत्रता दिवस संबोधन में जीएसटी में अगली पीढ़ी के सुधार लाने के सरकार के इरादे के बारे में बात की थी.

गोरखपुर के सर्किट हाउस सभागार में रविवार 21 सितंबर को उत्‍तर प्रदेश के जल शक्ति व गोरखपुर के प्रभारी मंत्री स्‍वतंत्र देव सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी के नेतृत्व में जीएसटी काउंसिल ने ऐतिहासिक सुधार करते हुए तमाम जरूरी वस्तुओं पर टैक्स या तो खत्म कर दिया है. या फिर काफी कम कर दिया है. उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक NEXT GEN GST reforms के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं. मैं इस सुधारों को जमीन पर उतारने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भी साधुवाद देता हूं. GST स्लैब इस तरह बनाए गए हैं कि ज़रूरी वस्तुएँ सस्ती रहें और विलासिता या हानिकारक वस्तुओं पर अधिक टैक्स लगे. मोदी सरकार का संकल्प पारदर्शी कर व्यवस्था, जनता को सुविधा और आसान व्यापार देना है.

कई वस्तुओं पर जीए‌सटी को शून्‍य- स्वतंत्र देव सिंह

उन्‍होंने कहा कि ये रिफॉर्म हमारे नागरिकों के जीवन को तो बेहतर बनाएंगे ही, साथ ही छोटे व्यापारियों और व्यवसायों के लिए व्यापार सुगमता भी सुनिश्चित करेंगे. हमारी सरकार का लक्ष्य सिर्फ राजस्व संग्रह नहीं, बल्कि देश के हर नागरिक की जीवन गुणवत्ता सुधारना है. यह कदम निश्चित तौर पर देश की आर्थिक ताकत को मजबूती प्रदान करेगा और नई उम्मीदें जगाएगा. उन्‍होंने बताया कि दूध, आटा सहित रोजमर्रा की कई वस्तुओं पर जीए‌सटी को शून्‍य कर दिया गया है.

स्‍वतंत्र देव सिंह ने बताया कि आम आदमी के उपयोग की कई वस्तुओं पर टैक्स को 12%, 18% या 28% से घटा कर सिर्फ 5 प्रतिशत कर दिया गया है. इससे रोजमर्रा की आवश्यकताओं की कीमतों में भारी गिरावट आएगी और आम जनता की जेब पर टैक्स का बोझ भी कम होगा. महंगे घरेलू उपकरणों और वाहनों पर भी टैक्स दरों में भारी कटौती की गई है.

उन्होंने कहा कि खेती बाड़ी में उपयोग होने वाली ट्रैक्टर मशीनरी, कटाई प्रेसिंग उपकरण आदि पर टैक्स काफी घटा दिया गया है. इसने कृषि आधारित अर्थव्यस्था को एक नई मजबूती मिलेगी. इससे आम नागरिकों पर वित्तीय बोझ तो कम होगा ही, साथ ही देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी. जीएसटी ने One Nation, One Tax की धारणा को चरितार्थ किया है. GST दरों में व्यापक संशोधन करके देशवासियों को दुर्गापूजा, दशहरा और दिवाली से पहले ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गिफ्ट दिया है.