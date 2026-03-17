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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडपॉक्सो केस: आशुतोष ब्रह्मचारी पहुंचे इलाहाबाद हाईकोर्ट, 883 पन्नों में दाखिल किया जवाब

पॉक्सो केस: आशुतोष ब्रह्मचारी पहुंचे इलाहाबाद हाईकोर्ट, 883 पन्नों में दाखिल किया जवाब

Prayagraj News in Hindi: आशुतोष ब्रह्मचारी ने हाईकोर्ट में 883 पेज का जवाब दाखिल कर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर यौन शोषण के आरोपों के साक्ष्य पेश किए. इस मामले में अब अगली सुनवाई 2 मई को होगी.

By : सौरभ मिश्रा | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 17 Mar 2026 05:10 PM (IST)
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स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर लगाए गए यौन शोषण के आरोपों से जुड़े मामले में अपडेट आया है. आरोप लगाने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी ने कोर्ट के आदेश के अनुपालन में 883 पेज की विस्तृत लिखित जवाब दाखिल की है. उन्होंने दावा किया है कि उनके पास नाबालिग बटुकों के साथ कथित कुकर्म से जुड़े ठोस साक्ष्य मौजूद हैं जिन्हें उन्होंने कोर्ट में पेश किया है.

'शंकराचार्य होने के संबंध में दाखिल किया झूठा हलफनामा'

आशुतोष ब्रह्मचारी ने यह भी आरोप लगाया है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने शंकराचार्य होने के संबंध में झूठा हलफनामा दाखिल किया है. इस मामले में भी उन्होंने हाईकोर्ट के सामने साक्ष्य प्रस्तुत करने की बात कही है. उन्होंने साफ किया है कि वह इस पूरे मामले में खुद कोर्ट में उपस्थित होकर अपनी बात रख रहे हैं और शंकराचार्य की नियमित जमानत अर्जी का विरोध करेंगे.

12 मार्च को जवाब दाखिल करने के दिए थे निर्देश

बता दें कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की अग्रिम जमानत अर्जी पर जस्टिस जितेंद्र कुमार सिन्हा की सिंगल बेंच ने 27 फरवरी को सुनवाई करते हुए गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी थी. साथ ही सभी पक्षों को 12 मार्च तक अपना जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए थे. हालांकि, सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए आशुतोष ब्रह्मचारी उस दिन जवाब दाखिल नहीं कर सके थे, लेकिन अब उन्होंने देरी के लिए माफी मांगते हुए अपना पक्ष रख दिया है.

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2 मई को होगी अब अगली सुनवाई

वहीं, इस मामले से अलग एक अन्य केस में जिला अदालत में सुनवाई नहीं हो सकी. वकीलों की हड़ताल के कारण आशुतोष ब्रह्मचारी का बयान दर्ज नहीं हो पाया. यह मामला 18 जनवरी 2026 को मौनी अमावस्या के दिन उन पर हुए हमले से जुड़ा है. इस पर अब अगली सुनवाई 2 मई को होगी.

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About the author सौरभ मिश्रा

सौरभ मिश्रा प्रयागराज के निवासी हैं. वह पिछले 5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. अपने करियर की शुरुआत सौरभ ने 2020 में इंडिया अहेड से की, इसके बाद रिपब्लिक भारत में 2 महीने कार्य किया. सौरभ, वर्ष 2023 से अप्रैल 2025 तक मैं हिंदी खबर में एसोसिएट रिपोर्टर रहे. इन्होंने कई बड़े स्तरीय इवेंट और जन-सरोकार की खबरें कवर किए हैं. निष्पक्ष और तथ्य आधारित रिपोर्टिंग इनकी प्राथमिकता है.सौरभ ने पत्रकारिता जगत में पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम किया है उन्हें हर दिन कुछ नया सीखना, लोगों से संवाद करना और समाज से जुड़े मुद्दों पर काम करना पसंद है. सौरभ ने स्नातक की पढ़ाई कानपुर यूनिवर्सिटी से की है और वर्तमान में भी पत्रकारिता से जुड़े हैं.
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Published at : 17 Mar 2026 05:07 PM (IST)
Tags :
Allahabad High Court Uttar Pradesh स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती UP NEWS PRAYAGRAJ NEWS
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