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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमहोबा में आग का तांडव, चार घर पूरी तरह जलकर राख, बेटी की शादी के लिए जुटाया सामान भी खाक

महोबा में आग का तांडव, चार घर पूरी तरह जलकर राख, बेटी की शादी के लिए जुटाया सामान भी खाक

Mahoba Fire: महोबा में एक घर में अचानक उठी चिंगारी से आग भड़क गई और तेजी से आसपास के घरों को भी अपनी चपेट में ले लिया. इस आग में लाखों रुपये का सामान जलकर ख़ाक हो गया.

By : इमरान खान, महोबा | Updated at : 28 May 2026 09:37 AM (IST)
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महोबा के कबरई थाना क्षेत्र में स्थित बीला दक्षिण गांव में उस वक्त चीख-पुकार मच गई, जब अचानक एक घर में आग की लपटें उठने लगी. तेज हवाओं की वजह से आग ने विकराल रूप ले लिया और आसपास के चार घरों को भी अपनी चपेट में ले लिया. जिसके बाद हड़कंप मच गया. इस आग में लाखों रुपये का नुकसान हो गया. आरोप है कि सूचना के 2 घंटे बाद दमकल की गाड़ी पहुंच पाई.

खबर के मुताबिक बीला दक्षिण गांव में रहने वाले रवि वर्मा, घनश्याम वर्मा, सुरेश वर्मा और अशोक वर्मा के आशियाने इसकी चपेट में आ गए. अचानक फैली इस आग से पूरे गांव में अफरा-तफरी और दहशत का माहौल बन गया. पीड़ितों का आरोप है कि घटना की तुरंत सूचना देने के बावजूद दमकल विभाग की गाड़ी करीब 2 घंटे की देरी से पहुंची. 

दो घंटे देरी से पहुंची फायर ब्रिगेड

इस बीच, अपनी आंखों के सामने आशियाना जलता देख बेबस पीड़ितों और ग्रामीणों ने खुद ही मोर्चा संभाला. लोगों ने हैंडपंप और पास के नालों से बाल्टियों में पानी भर-भर कर आग पर काबू पाने की जी-तोड़ कोशिश की. 

दो घंटे बाद कबरई थाने से पहुंची छोटी दमकल गाड़ी और महोबा मुख्यालय से आए बड़े वाहन ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को पूरी तरह शांत किया और आग पर काबू पाया जा सका. इस भीषण अग्निकांड में चारों परिवारों का सब कुछ जलकर राख हो गया है. घर में रखा अनाज, बर्तन, कपड़े, कूलर, पंखे और बक्से पूरी तरह जल चुके हैं. 

बेटी की शादी का सामान भी जलकर राख

सबसे बड़ा दर्द पीड़िता विनीता का था, जिसकी बेटी की शादी होने वाली थी. घर में बेटी के दहेज का कीमती सामान और एक मोटरसाइकिल भी इस आग की भेंट चढ़ गई. ग्रामीणों ने कहा कि अगर फायर विभाग की टीम जल्दी पहुंचती तो नुक़सान से बचा जा सकता था. 

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इन घरों में आग कैसे लगी. इसके सटीक कारणों का अभी पता नहीं चल सका है. लेकिन, बताया जा रहा है कि चिंगारी मकानों के पिछले हिस्से से उठी थी. हवा के झोंके के साथ आग तेजी से फैल गई. पीड़ित परिवार अब दाने-दाने को मोहताज हैं और सरकार से आर्थिक मदद की गुहार लगा रहे हैं. 

वहीं, घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर नुकसान का सर्वे शुरू कर दिया है, ताकि पीड़ितों को उचित मुआवजा मिल सके. प्रशासन ने पीड़ितों को मदद का भरोसा दिया है.  

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Published at : 28 May 2026 09:37 AM (IST)
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