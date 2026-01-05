यूपी कैबिनेट विस्तार: भूपेंद्र चौधरी, साध्वी निरजंन ज्योति और पूजा पाल सहित रेस में ये नाम

यूपी में नए साल में कैबिनेट विस्तार की चर्चा है. इस बीच आज (5 जनवरी) को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात हुई. सूत्रों की मानें तो इस मुलाकात में कैबिनेट विस्तार पर भी चर्चा हुई. इस बीच वो संभावित नाम सामने आए हैं जो कैबिनेट विस्तार में मंत्री बनने की रेस में हैं.

सामाजिक समीकरण को साधने की तैयारी

भूपेंद्र चौधरी को मंत्री बनाया जा सकता है. वो जाट समाज से आते हैं. पाल समाज से आने वालीं पूजा पाल का नाम भी रेस में है. इसके अलावा जो नाम रेस में हैं उसमें अशोक कटारिया का नाम शामिल है जो गुर्जर समाज से आते हैं. पासवान समाज से आने वाले कृष्णा पासवान, कुशवाहा समाज से आने वाले रामरतन कुशवाहा, ब्राह्मण समाज से आने वाले मनोज पांडे, कुर्मी समाज से ताल्लुक रखने वाले आशीष कुमार आशु, इसी समाज से पद्मसेन चौधरी, कायस्थ समाज से आकाश सक्सेना और निषाद समाज से आने वालीं साध्वी निरजंन ज्योति का नाम चर्चा में है.

समाजवादी पार्टी के पीडीए की काट!

सूत्रों के मुताबिक, गठबंधन दलों में या तो एक एक मंत्री बढ़ेंगे या एक एक विभाग बढ़ेगा. मंत्रिमंडल विस्तार की इस लिस्ट में समाजवादी पार्टी के PDA की काट को प्राथमिकता दी जा रही है. लोकसभा चुनाव में बीजेपी का बड़े पैमाने पर साथ छोड़ चुके पाल समाज, पासवान समाज, कुशवाहा समाज और कुर्मी समाज को प्राथमिकता में जगह दी जा रही है.