प्रयागराज में संगम की रेती पर 3 जनवरी से माघ मेले आगाज हो चुका है. इस माघ मेले में शामिल होने के लिए देश के कोने कोने से साधु संत पहुंच रहे हैं. जो कि संगम की रेती पर बने तंबुओं में कठिन साधना और तप में जुट गए हैं. इन्हीं संतो में कुछ संत ऐसे भी हैं जो अपनी खास वेशभूषा और साधना के अनूठे अंदाज की वजह से लोगों के बीच चर्चा और कौतूहल का सबब बने हुए हैं.

माघ मेले में आए इन संतों में सोनभद्र के मारकुंडी से आए अमरजीत योगी भी शामिल हैं. अमरजीत योगी ने अपनी जटाओं में जौ उगा रखा है, जिसकी वजह से लोग इन्हें अनाज बाबा के नाम से भी जानते हैं. इसके जरिए वह लोगों को पर्यावरण संरक्षण और जैविक खेती का भी संदेश दे रहे हैं.

बाबा ने अपने सिर पर बालों में उगाई जौ

बाबा अमरजीत योगी के सिर में उगाई गई जौ को देखने के लिए लोग दूर दूर से उनके पास आ रहे हैं. माघ मेले में अपनी जटाओं में जौ उगाने वाले हठयोगी बाबा अमरजीत की साधना को देखकर लोग तरह-तरह की चर्चाएं भी कर रहे हैं. कई श्रद्धालु जहां उनकी जटाओं में जौ की चर्चा करते हैं तो वहीं कई श्रद्धालु उनके लिए खाने-पीने का इंतजाम कर देते हैं.

वहीं दूसरी तरफ़ इन सबसे बेखबर अमरजीत योगी अपनी साधना में लीन रहते हैं. हठ योगी अमरजीत योगी के मुताबिक उन्होंने 15 वर्ष का संकल्प ले रखा है. इस बार 9वें वर्ष उन्होंने अपनी जटाओं में जौ उगाई है. उन्होंने जटाओं में इस बार जौ, चना, उड़द और मूंग के भी बीज रोपे हैं.

माघ में चर्चा का विषय बने अमरजीत योगी

अमरजीत योगी कहते हैं कि लोग अपने आश्रमों और शिविरों के बाहर जौ उगाते हैं और जब उनका कल्पवास पूरा होता है तो उसे भगवान को अर्पित कर चले जाते हैं लेकिन, उनका संकल्प है कि उनकी जटाओं में उगाया गया यह जौ इसी तरह रहेगा. जब तक कि फसल पक नहीं जाएगी वो अपनी जटाओं में उगाए गए जौ को संभालने के लिए लगातार पानी डालते रहते हैं.

उनका कहना है कि इस बार उनके सिर में जौ काफी बड़ी हो गई है और यह फसल पकने तक इसी तरह से रहेगी. महाकुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालु अमरजीत योगी को अनाज वाले बाबा के नाम से भी पुकारने लगे हैं. लोगों के लिए भी जौ वाले बाबा आश्चर्य और कौतूहल का विषय बने हुए हैं.