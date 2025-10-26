प्रयागराज में दिनदहाड़े पेट्रोल पंप पर रोडवेज चालक की ईंट से हत्या, CCTV में घटना हुई कैद

प्रयागराज में 21 अक्टूबर की दोपहर धूमनगंज थाना क्षेत्र के मुंडेरा चुंगी पेट्रोल पंप के पास रोडवेज के संविदा चालक रविंद्र पासी की ईंट-पत्थर से कूचकर निर्मम हत्या कर दी गई. यह मामला पूरे शहर में सनसनी फैलाने वाला बन गया है. इस घटना के चार दिन बाद पुलिस के हाथ एक महत्वपूर्ण सीसीटीवी फुटेज लगा है, जिसमें हत्या से करीब एक घंटा पहले का दृश्य कैद है.

सीसीटीवी में रविंद्र पासी और पशु तस्करी से जुड़े बताए जा रहे अली के बीच पेट्रोल पंप पर कहासुनी होती नजर आती है. वीडियो में साफ दिख रहा है कि बहस के दौरान अली अचानक रविंद्र पर हमला कर देता है. रविंद्र का दोस्त पिंटू यादव उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन अली अपने साथी के साथ बाइक पर बैठकर भाग निकलता है.

गंभीर चोट लगने से मौके पर गिरा युवक

करीब एक घंटे बाद अली अपने साथियों के साथ दोबारा पेट्रोल पंप लौटता है और फिर रविंद्र पासी पर हमला कर देता है. बचने की कोशिश में रविंद्र जब भागता है, तो उसके सिर पर ईंट से वार किया जाता है. गंभीर चोट लगने से वह मौके पर ही गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है.

पुलिस जांच में सामने आया है कि अली का परिवार इलाके में दबंगई और पशु तस्करी के मामलों में शामिल रहा है. उसके पिता नुरैन, चाचा हसनैन और अन्य रिश्तेदारों पर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं.

पुलिस की कार्रवाई और आरोपी की तलाश

रविंद्र की हत्या के बाद उसके भाई ने धूमनगंज थाने में सात नामजद और अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है. पुलिस ने अब तक छह लोगों को आश्रय देने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेजा है, जबकि मुख्य आरोपी अभी फरार हैं. प्रयागराज, कौशांबी और प्रतापगढ़ में पुलिस की कई टीमें लगातार दबिश दे रही हैं. एसओजी और स्थानीय थानों की सात टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी हैं. प्रशासन का कहना है कि जल्द ही सभी को गिरफ्तार कर कठोर कार्रवाई की जाएगी.