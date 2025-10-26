हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
प्रयागराज में दिनदहाड़े पेट्रोल पंप पर रोडवेज चालक की ईंट से हत्या, CCTV में घटना हुई कैद

प्रयागराज में दिनदहाड़े पेट्रोल पंप पर रोडवेज चालक की ईंट से हत्या, CCTV में घटना हुई कैद

Uttar Pradesh News: प्रयागराज के पेट्रोल पंप पर दिनदहाड़े रोडवेज चालक की ईंट से निर्मम हत्या की घटना सीसीटीवी में कैद हुई. पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है और जांच लगातार जारी है.

By : सौरभ मिश्रा | Updated at : 26 Oct 2025 01:36 PM (IST)
प्रयागराज में 21 अक्टूबर की दोपहर धूमनगंज थाना क्षेत्र के मुंडेरा चुंगी पेट्रोल पंप के पास रोडवेज के संविदा चालक रविंद्र पासी की ईंट-पत्थर से कूचकर निर्मम हत्या कर दी गई. यह मामला पूरे शहर में सनसनी फैलाने वाला बन गया है. इस घटना के चार दिन बाद पुलिस के हाथ एक महत्वपूर्ण सीसीटीवी फुटेज लगा है, जिसमें हत्या से करीब एक घंटा पहले का दृश्य कैद है.

सीसीटीवी में रविंद्र पासी और पशु तस्करी से जुड़े बताए जा रहे अली के बीच पेट्रोल पंप पर कहासुनी होती नजर आती है. वीडियो में साफ दिख रहा है कि बहस के दौरान अली अचानक रविंद्र पर हमला कर देता है. रविंद्र का दोस्त पिंटू यादव उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन अली अपने साथी के साथ बाइक पर बैठकर भाग निकलता है.

गंभीर चोट लगने से मौके पर गिरा युवक

करीब एक घंटे बाद अली अपने साथियों के साथ दोबारा पेट्रोल पंप लौटता है और फिर रविंद्र पासी पर हमला कर देता है. बचने की कोशिश में रविंद्र जब भागता है, तो उसके सिर पर ईंट से वार किया जाता है. गंभीर चोट लगने से वह मौके पर ही गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है.
पुलिस जांच में सामने आया है कि अली का परिवार इलाके में दबंगई और पशु तस्करी के मामलों में शामिल रहा है. उसके पिता नुरैन, चाचा हसनैन और अन्य रिश्तेदारों पर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं.

पुलिस की कार्रवाई और आरोपी की तलाश

रविंद्र की हत्या के बाद उसके भाई ने धूमनगंज थाने में सात नामजद और अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है. पुलिस ने अब तक छह लोगों को आश्रय देने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेजा है, जबकि मुख्य आरोपी अभी फरार हैं. प्रयागराज, कौशांबी और प्रतापगढ़ में पुलिस की कई टीमें लगातार दबिश दे रही हैं. एसओजी और स्थानीय थानों की सात टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी हैं. प्रशासन का कहना है कि जल्द ही सभी को गिरफ्तार कर कठोर कार्रवाई की जाएगी.

सौरभ मिश्रा

सौरभ मिश्रा प्रयागराज के निवासी हैं. वह पिछले 5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. अपने करियर की शुरुआत सौरभ ने 2020 में इंडिया अहेड से की, इसके बाद रिपब्लिक भारत में 2 महीने कार्य किया. सौरभ, वर्ष 2023 से अप्रैल 2025 तक मैं हिंदी खबर में एसोसिएट रिपोर्टर रहे. इन्होंने कई बड़े स्तरीय इवेंट और जन-सरोकार की खबरें कवर किए हैं. निष्पक्ष और तथ्य आधारित रिपोर्टिंग इनकी प्राथमिकता है.सौरभ ने पत्रकारिता जगत में पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम किया है उन्हें हर दिन कुछ नया सीखना, लोगों से संवाद करना और समाज से जुड़े मुद्दों पर काम करना पसंद है. सौरभ ने स्नातक की पढ़ाई कानपुर यूनिवर्सिटी से की है और वर्तमान में भी पत्रकारिता से जुड़े हैं.
Published at : 26 Oct 2025 01:36 PM (IST)
Prayagraj Police UTTAR PRADESH NEWS PRAYAGRAJ NEWS Roadways Driver Attack
