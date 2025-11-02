वाराणसी के दालमंडी में 159 मकानों पर करोड़ों का बिजली बिल बकाया, बिजली विभाग ने काटे कनेक्शन

बनारस के दालमंडी में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को लेकर शहर के गली-गली चौराहे पर चर्चाओं का दौर तेज है. सुगम मार्ग बनाने के लिए यहां पर शासन प्रशासन की तरफ से सड़क को चौड़ा किया जाएगा और बीते 29 अक्टूबर को इस चौड़ीकरण अभियान की शुरुआत भी हो गई.

वाराणसी में जहां एक तरफ चौक मार्ग से दालमंडी में प्रवेश करने वाले मार्ग के पहले दुकान पर PWD का हथौड़ा चला. वहीं अब दालमंडी के दुकानो पर पीडब्ल्यूडी के बाद VDA, नगर निगम और बिजली विभाग भी शिकंजा कसता नज़र आ रहा है.

बिजली विभाग ने काटे 15 मकानों के कनेक्शन

एबीपी लाइव को मिली जानकारी के अनुसार 1 नवंबर के दिन वाराणसी के दालमंडी बाजार में बिजली विभाग के अधिकारी पहुंचे, जहां उन्होंने बिजली का बिल बकाया होने पर करीब 15 से अधिक मकान के बिजली कटवाए. मिली जानकारी के अनुसार 159 मकान का करीब 5 करोड़ बिजली का बिल बकाया है. इससे पूर्व में वाराणसी विकास प्राधिकरण और वाराणसी नगर निगम ने भी नियम अनुसार भवन निर्माण न होने व टैक्स बकाया को लेकर वाराणसी दालमंडी के मकान मालिकों को चेतावनी दी है. जहां एक तरफ वाराणसी के दालमंडी में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, वहीं दूसरी तरफ विभागों की तरफ से दिए जाने वाली इन चेतावनी के बाद दालमंडी लगातार चर्चा के केंद्र में है.

187 मकान चौड़ीकरण की जद में

वाराणसी दालमंडी से सुगम मार्ग बनाया जाएगा जिसके माध्यम से श्रद्धालुओं को काशी विश्वनाथ मंदिर जाने के लिए जाम और भीड़ से मुक्त रास्ता मिल सके. इस अभियान के दौरान दालमंडी के 187 मकान चौड़ीकरण की जद में आ सकते हैं. विभागीय अधिकारियों द्वारा स्पष्ट किया गया है कि मकान मालिक को सही दस्तावेज होने पर उचित मुआवजा प्रदान किया जाएगा.

दालमंडी बना चर्चा का केंद्र

वाराणसी के दालमंडी में जारी इस कार्रवाई और विभागों की सख्ती के चलते यह इलाका अब पूरे शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है. स्थानीय लोगों में असमंजस और चिंता दोनों का माहौल बना हुआ है.