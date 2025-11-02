रवि किशन को मिली धमकी तो अखिलेश यादव के सांसद भाई ने की सुरक्षा की मांग, जानें क्या कहा?

समाजवादी पार्टी के आजमगढ़ के सांसद धर्मेंद्र यादव आज गाजीपुर के सैदपुर विधायक के शादी के बाद आशीर्वाद देने के लिए उनके आवास पर पहुंचे थे. जहां पर उन्होंने विधायक और उनकी पत्नी को आशीर्वाद देने के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि हमारे विधायक अंकित भारती हैं, उनको बधाई देने के लिए आया हूं और हमारे साथ बहुत सारे साथी भी आए हैं.

गोरखपुर सांसद रवि किशन को जान से मारने की धमकी पर प्रतिक्रिया देते हुए सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि सरकार उनको सुरक्षा प्रदान करे. वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान जय श्री राम, जय बजरंगबली का नारा दंगा करने का लाइसेंस है इस पर उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों पर में कुछ नहीं बोलूंगा.

बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने का दावा

इस दौरान सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि पड़ोसी राज्य बिहार में 14 नवंबर को इंडिया गठबंधन की सरकार आने जा रही है और ऐतिहासिक परिवर्तन की शुरुआत बिहार से हो रही है. उत्तर प्रदेश उस परिवर्तन को और तेजी लाकर इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी को और हमारे नेता अखिलेश यादव के हाथों को मजबूत करने वाला.

सपा सांसद ने कहा कि बिहार के जनता एकतरफा इंडिया गठबंधन के साथ है जो आप भी देख रहे होंगे वह किसी से छिपी नहीं है एनडीए के मीटिंग में भीड़ नहीं हो पा रही है, कुर्सियां तक खाली रह रही हैं. वहीं उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने जो बिहार में प्रचार शुरू किया उसका माहौल आप देख ली क्या रहा, साल 2027 में समाजवादी पार्टी यूपी में ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी.