प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल लखनऊ दौरा होने जा रहा है. इस को लेकर सुरक्षा के साथ ट्रैफिक का बड़ा इंतजाम किया गया है. पीएम मोदी के दौरे को लेकर राजधानी में 10 घंटे का ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया. कल दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक यातायात व्यवस्था बदली रहेगी. पीएम मोदी शनिवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 'कौशल भारत, कुशल भारत' अभियान के तहत पांचवें कौशल दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे.

इस दौरान गोमतीनगर, कमता, पॉलिटेक्निक, शहीद पथ और अहिमामऊ के कई रास्तों पर वाहनों की एंट्री बैन कर दी गई है. इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के आसपास सामान्य वाहनों का प्रवेश भी बंद रहेगा. शहीद पथ के कई अंडरपास और कट से वाहनों को एंट्री नहीं मिलेगी. वहीं बसों और भारी व्यावसायिक वाहनों के रूट में भी बदलाव किया गया है.

पुलिस ने जारी किया डायवर्जन प्लान

पीएम मोदी के दौरे को लेकर यातायात पुलिस ने डायवर्जन प्लान जारी किया है. साथ ही पुलिस ने लोगों से घर से निकलने से पहले रूट देखकर चलने की अपील की है. बता दें कि पीएम मोदी 21 नवंबर को बंगाल और यूपी का दौरा करेंगे. आईआईटी खड़गपुर और लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे.

इस दौरान वे शिक्षा, कौशल विकास और युवाओं से जुड़े दो बड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे. सुबह लगभग 9:45 बजे प्रधानमंत्री आईआईटी खड़गपुर के प्लेटिनम जुबली समारोह में शामिल होंगे और वहां मौजूद लोगों को संबोधित करेंगे. इसके बाद वे बिहार जाएंगे, जहां वे वैशाली में विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे.

बंगाल दौरे के बाद लखनऊ आएंगे पीएम मोदी

इसके बाद प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश जाएंगे. शाम लगभग 5:30 बजे प्रधानमंत्री लखनऊ के गोमती नगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 5वें कौशल दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगे और संबोधित करेंगे. प्रधानमंत्री आईआईटी खड़गपुर के प्लेटिनम जुबली समारोह में शामिल होंगे. वे आईआईटी खड़गपुर के 75 छात्रों से बातचीत भी करेंगे, जो संस्थान की 75 साल की यात्रा का प्रतीक हैं.

यह बातचीत युवाओं के विचारों, नवाचार और भविष्य की आकांक्षाओं पर केंद्रित होगी. 1951 में स्थापित आईआईटी खड़गपुर देश में बनने वाला पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (आईआईटी) था. राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में मान्यता प्राप्त आईआईटी खड़गपुर ने भारत में तकनीकी शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार को आगे बढ़ाने में अग्रणी भूमिका निभाई है.

पिछले 75 वर्षों में इस संस्थान ने देश को हजारों इंजीनियर, वैज्ञानिक, उद्यमी और नीति निर्माता दिए हैं, जिन्होंने भारत ही नहीं, दुनियाभर में अपनी पहचान बनाई है. प्लेटिनम जुबली समारोह संस्थान की गौरवशाली यात्रा का जश्न मनाने के साथ-साथ भविष्य के भारत के लिए तकनीक, अनुसंधान और आत्मनिर्भरता के नए संकल्प का भी अवसर होगा.

5वें कौशल दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनेंगे पीएम मोदी

प्रधानमंत्री के संबोधन में विकसित भारत के निर्माण में युवाओं, तकनीक और नवाचार की भूमिका पर जोर रहने की उम्मीद है. प्रधानमंत्री 5वें कौशल दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगे. शैक्षणिक सत्र 2021-22 में शुरू किया गया कौशल दीक्षांत समारोह कौशल विकास के क्षेत्र में उत्कृष्टता को मान्यता देने और प्रशिक्षित युवाओं के प्रशिक्षण से कार्य-जगत (काम की दुनिया) में प्रवेश का जश्न मनाने के लिए एक वार्षिक राष्ट्रीय मंच के रूप में उभरा है.

अपनी शुरुआत से ही यह समारोह कौशल विकास क्षेत्र के अखिल भारतीय टॉपर्स और बेहतरीन प्रदर्शन करने वालों को सम्मानित करता आ रहा है. इससे व्यावसायिक शिक्षा और कौशल-आधारित करियर के प्रति गर्व, उपलब्धि और आकांक्षा की भावना को बढ़ावा मिलता है.

इस वर्ष औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई) और प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण संस्थानों के 52 राष्ट्रीय स्तर के टॉपर्स को उनकी शानदार उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया जाएगा. इन टॉपर्स में देश के विभिन्न राज्यों के युवा शामिल हैं, जिन्होंने तकनीकी कौशल, मेहनत और अनुशासन से शीर्ष स्थान हासिल किया है.

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