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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडPM मोदी के संबोधन में कांग्रेस के बाद सबसे ज्यादा निशाने पर रही सपा, 10 बार किया जिक्र

PM मोदी के संबोधन में कांग्रेस के बाद सबसे ज्यादा निशाने पर रही सपा, 10 बार किया जिक्र

PM Modi Addresses To Nation: पीएम मोदी ने अपने आधे घंटे के संबोधन में 10 बार सपा का जिक्र किया. विपक्ष में अन्य क्षेत्रीय दलों के मुकाबले पीएम ने सबसे ज्यादा जिक्र सपा का ही किया.

By : राहुल सांकृत्यायन | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 18 Apr 2026 09:34 PM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में समाजवादी पार्टी जमकर निशाना साधा. 29 मिनट 20 सेकेंड के संबोधन में पीएम ने संबोधन के शुरूआती 2 मिनट के भीतर ही सपा का नाम लिया. पीएम ने जब-जब विपक्षी दलों का जिक्र किया तब-तब सपा का जिक्र किया. 

इतना ही नहीं पीएम ने संकेतों में ही वर्ष 2012 से 2017 के दौरान यूपी में सपा सरकार के दौरान कानून व्यवस्था के मुद्दे को भी उठा दिया. प्रधानमंत्री ने कहा कि सपा के पास यह मौका था कि वह अपने महिला विरोधी होने का दाग कुछ हद तक मिटा सकती थी. 

10 बार किया सपा का जिक्र

पीएम मोदी ने अपने आधे घंटे के संबोधन में 10 बार सपा का जिक्र किया. विपक्ष में अन्य क्षेत्रीय दलों के मुकाबले पीएम ने सबसे ज्यादा जिक्र सपा का ही किया. अन्य क्षेत्रीय दलों की बात करें पीएम ने टीएमसी का जिक्र 6, डीएमके का सात बार किया. वही 58 बार कांग्रेस का नाम लिया.

सपा को बताया परिवार की पार्टी

प्रधानमंत्री ने सपा को परिवारवादी पार्टी बताते हुए महिलाओं से अधिकार छीन कर ये मेजें थपथपा रहे थे. समाजवादी पार्टी के पास भी मौका था कि वो महिला विरोधी छवि के दाग को कुछ कम कर सके. लेकिन सपा भी इसमें चूक गई.

'राममनोहर लोहिया को भूली सपा'

उन्होंने ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी लोहिया जी को तो पहले ही भूल चुकी है. सपा ने नारी शक्ति बंधन संशोधन का विरोध करके लोहिया जी के सारे सपनों को पैरों तले रौंद दिया है. सपा महिला आरक्षण विरोधी है. यह यूपी की और देश की महिलाएं कभी नहीं भूलेगी.

बता दें जब तीन संशोधन विधेयकों पर चर्चा हो रही थी उस वक्त लोकसभा में प्रधानमंत्री ने सपा चीफ अखिलेश यादव का नाम लेकर कहा था कि यह हमारे मित्र हैं, कभी कभी मदद कर दिया करते हैं. इतना ही नहीं 17 अप्रैल को मतदान से पहले यह खबरें भी आईं थीं कि केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कन्नौज सांसद अखिलेश यादव से करीब 15 मिनट तक बात की.

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन, abp live में बतौर डिप्टी न्यूज़ एडिटर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. राहुल राजनीति, शासन-प्रशासन और समकालीन विषयों की खबरों की कवरेज और खबरों एवं घटनाक्रमों के संपादकीय समन्वय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक से अधिक का अनुभव रखने वाले राहुल ने अपने करियर की शुरुआत में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क पर भी काम किया है. उनकी विशेष रुचि राजनीतिक खबरों, अपराध से जुड़े मामलों और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में रही है.

राहुल इससे पहले न्यूज़18 हिन्दी, वनइंडिया हिन्दी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज और स्टेट्स कवरेज में महत्वपूर्ण अनुभव हासिल किया.

अपने पत्रकारिता करियर के दौरान राहुल ने कई महत्वपूर्ण घटनाओं और बड़े आयोजनों की कवरेज की है, जिनमें कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024 ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे प्रमुख घटनाक्रम शामिल हैं.

राहुल ने देश के प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के आनुषंगिक महाविद्यालय ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, प्रयागराज से बी.कॉम किया है. इसके अलावा राहुल ने केंद्रीय विद्यालय बस्ती से हाईस्कूल और सरस्वती विद्या मंदिर रामबाग, बस्ती से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की. आगे चलकर गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत पत्रकारिता में परास्नातक भी किया.

खबरों के अलावा साहित्य और वैचारिक लेखन में भी राहुल की गहरी रुचि है. राहुल हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकारों जैसे राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के लेखन को विशेष रूप से पढ़ना पसंद करते हैं. इसके साथ ही ओम प्रकाश वाल्मिकी, महादेवी वर्मा, अष्टभुजा शुक्ल, विनोद शुक्ल, दुष्यंत कुमार, रामनाथ सिंह, अदम गोंडवी, राही मासूम रजा, गोपाल दास नीरज की रचनाओं में भी उनकी दिलचस्पी है.

खबरों के लिए राहुल से rahulsa@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है. 
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Published at : 18 Apr 2026 09:29 PM (IST)
Tags :
PM Modi Samajwadi Party UP News
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