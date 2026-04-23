Agra News: आगरा में मेट्रो निर्माण के दौरान बड़ी लापरवाही, बेटी के सामने क्रेन ने मां को रौंदा

आगरा के थाना लोहा मंडी क्षेत्र के अंतर्गत राजा मंडी कट पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक महिला की जान चली गई. बताया जा रहा है कि महिला अपनी बेटी के साथ स्कूटी पर सवार होकर दवा लेने के लिए डॉक्टर के पास जा रही थी. जैसे ही वह राजा मंडी कट पर पहुंची, वहां मेट्रो निर्माण कार्य में लगी एक क्रेन की चपेट में स्कूटी सवार आ गईं और दोनों सड़क पर गिर गईं. अचानक हुए इस हादसे से मौके पर मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई.

मेट्रो कार्य में लगी क्रेन से हुई महिला की मौत

जैसे ही मां बेटी सड़क पर गिरी तो क्रेन ने महिला के सिर को रौंदा दिया, जिससे महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. घटना इतनी भयावह थी कि आसपास मौजूद लोगों के रोंगटे खड़े हो गए. बेटी अपनी मां को इस हालत में देखकर जोर-जोर से चीखने लगी और कुछ ही देर में बेसुध हो गई. मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत मदद की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और महिला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया.

यूपी में अगले तीन दिनों तक भीषण हीटवेव! IMD ने इन 32 जिलों के लिए जारी किया रेड अलर्ट

पूर्व में महिला के पती का भी हो चका है दंहात

बताया जा रहा है कि पूर्व में महिला के पति का भी देहांत हो चुका है, वहीं उनका बेटा पीएसी में कार्यरत है और घटना की सूचना मिलते ही वह भी मौके पर आ गया. परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया.

हादसे के बाद आगरा के लाइफ लाइन कही जाने वाले एमजी रोड पर जाम की स्थिति पैदा हो गई, जिससे यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया और राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, हालांकि पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद यातायात सुचारु करवाया.

पहले भी मेट्रो निर्माण कार्य के दौरान हो चुकी घटनाएं

सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगरा में मेट्रो निर्माण कार्य के दौरान पूर्व में भी कई हादसे हो चुके हैं, लेकिन मेट्रो के अधिकारियों ने अब तक सबक नहीं लिया है. प्रतापपुर चौराहे पर खुदाई करने वाली मशीन के मकान पर गिरने जैसी घटनाएं पहले भी सामने आ चुकी हैं, बावजूद इसके लापरवाही लगातार जारी है.

सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है और क्रेन को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है. वहीं पीड़ित परिवार ने मेट्रो प्रशासन की लापरवाही को इस हादसे की बड़ी वजह बताया है.

सुल्तानपुर के आसामान गरजे लड़ाकू विमान, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर दिखा IAF का रुतबा, देखें 12 खास तस्वीरें