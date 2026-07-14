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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडएक तरफा प्यार में सिरफिरे आशिक की खौफनाक करतूत, मेडिकल छात्रा को मारा चाकू; आरोपी गिरफ्तार

एक तरफा प्यार में सिरफिरे आशिक की खौफनाक करतूत, मेडिकल छात्रा को मारा चाकू; आरोपी गिरफ्तार

Pilibhit News In Hindi: पीलीभीत स्थिति मेडिकल कॉलेज से चाकूबाजी की घटना सामने आई है, यहां सिरफिरे आशिक ने एक तरफा प्यार में मेडिकल छात्रा पर चाकूओं से हमला कर दिया.

Written By : विक्रांत शर्मा |  Updated at : 14 Jul 2026 01:05 PM (IST)
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पीलीभीत स्थिति मेडिकल कॉलेज से चाकूबाजी की घटना सामने आई है, यहां पैरा मेडिकल महिला स्टाफ पर पैरा मेडिकल के ही एक छात्र ने चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. महिला को जिला अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है. पुलिस की शुरुआती जांच में मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है. पुलिस ने आरोपी हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है. यह घटना जिला अस्पताल के सिटी स्कैन रूम की है.

घटना को लेकर मिली जानकारी के मुताबिक, कानपुर निवासी पैरा मेडिकल के छात्र सागर ने अपने ही साथ पढ़ने वाली बरेली निवासी युवती कशिश से कहासूनी के बाद उस पर चाकूओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. युवती का बचाव करने पर पहुंची एक अन्य युवती पर भी आरोपी ने हमला कर घायल कर दिया. किसी तरह मेडिकल स्टाफ ने दोनों को बचाया और इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया, जहां दोनों का उपचार जारी है.

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युवती से प्यार करता था आरोपी

वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने पैरामेडिकल कॉलेज के आरोपी छात्र को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है, पुलिस ने आरोपी के पास से वारदात में इस्तेमाल चाकू को भी बरामद कर लिया है. पुलिस के अनुसार, प्रथम दृष्टया मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है. आरोप है कि युवक एक तरफा प्यार के चलते स्टाफ की पैरा मेडकिल की छात्रा को परेशान कर रहा था, जब उसने मना किया तो उस पर चाकूओं से हमला कर दिया. फिलहाल पुलिस मामले की कार्रवाई में जुटी है.

आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही पुलिस

वहीं, इस घटना के संबंध में पुलिस अधीक्षक (एसपी) सुकीर्ति मॉधव ने जानकारी देते हुए बताया है कि, सुबह एक सूचना मिली थी, पैरा मेडिकल स्टूडेंट्स (छात्र) ने पैरा मेडिकल छात्रा को चाकू से हमला कर घायल किया है, जिसमे अभियुक्त को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, घायल छात्रा का इलाज जारी है. साथ ही इस मामले में आगे की अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही हैं.

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Published at : 14 Jul 2026 01:05 PM (IST)
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