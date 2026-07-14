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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी में अलग राज्य की चाह ऐसी, BJP से बेटे का टिकट कुर्बान करने को तैयार ये नेता

यूपी में अलग राज्य की चाह ऐसी, BJP से बेटे का टिकट कुर्बान करने को तैयार ये नेता

Bundelkhand State: यूपी चुनाव से पहले बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाने की मांग तेज होने लगी है. बीजेपी विधायक बृजभूषण के पिता और पूर्व सांसद ने जालौन में इस मुद्दे को हवा दे दी है.

Written By : प्रवीण द्विवेदी, जालौन |  Updated at : 14 Jul 2026 12:12 PM (IST)
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यूपी चुनाव से पहले बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाने की मांग तेज होती जा रही है. जिसके बाद यूपी की सियासत और गर्म हो सकता है. चरखारी से बीजेपी विधायक बृजभूषण राजपूत के पिता और पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत सोमवार को जालौन पहुंचे. जहां उन्होंने इस मुद्दे को और हवा दी. 

पूर्व सांसद गंगाचरण ने इस दौरान उरई स्थित जिला न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं से मुलाकात कर बुंदेलखंड राज्य निर्माण के समर्थन में एकजुट होने की अपील की. इस दौरान उन्होंने आम जनता से भी इस जनआंदोलन में शामिल होने का आह्वान किया. इसे लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से अपील की है. 

बीजेपी विधायक के पिता ने की मांग

बुंदेलखंड राज्य बनाओ मोर्चा के बैनर तले आयोजित कार्यक्रम में गंगाचरण राजपूत ने केंद्र और प्रदेश सरकार से अलग बुंदेलखंड राज्य के गठन की मांग दोहराई. उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड क्षेत्र वर्षों से विकास की उपेक्षा का शिकार रहा है और अब यहां के लोगों का धैर्य जवाब दे चुका है. 

गंगाचरण राजपूत ने इस दौरान बुंदेलखंड राज्य की माँग को लेकर साफ शब्दों में कहा कि "बहुत सहा है, अब नहीं सहेंगे.. बुंदेलखंड लेकर रहेंगे. बुंदेलखंड नहीं तो वोट नहीं, बुंदेलखंड दो और वोट लो."

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बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाने की मांग

बीजेपी विधायक के पिता ने इस दौरान कहा कि मेरे बेटे का टिकट काट दो, लेकिन बुंदेलखंड दे दो. उन्होंने कहा कि उनके लिए सत्ता या पद से अधिक महत्वपूर्ण बुंदेलखंड के लोगों का सम्मान और क्षेत्र का विकास है. 

कार्यक्रम में मौजूद अधिवक्ताओं और स्थानीय लोगों से उन्होंने बुंदेलखंड राज्य निर्माण की मांग को जन-जन तक पहुंचाने और इस आंदोलन को मजबूत बनाने का आह्वान किया. यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं. ऐसे में आने वाले दिनों में ये मुद्दा और गर्मा सकता है. 

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Published at : 14 Jul 2026 12:12 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Jaluan News Bundelkhand State
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