पीलीभीत में लव जिहाद का मामला, शिक्षक ने छात्रा को बंधक बनाकर किया रेप, धर्मांतरण का बनाया दबाव

यूपी के पीलीभीत में मुस्लिम शिक्षक की शर्मनाक करतूत सामने आई है, जहां आरोपी ने एक सिख छात्रा को लव जिहाद का शिकार बनाकर रेप किया और फिर उसका धर्म परिवर्तन कराए जाने को लेकर कई दिनों से कमरे में बंद कर रखा था. पीड़िता जब घर नही लौटी तो परिजनों से पुलिस से शिकायत की. पुलिस ने आरोपी दिलनवाज को गिरफ्तार कर लिया है.

ये घटना थाना माधौटांडा क्षेत्र स्थित ग्राम चकपुर की है. जहां एक शख्स ने 18 दिसंबर को अपनी भतीजी की गुमशुदगी की केस दर्ज कराया गया था. पुलिस ने जब मामले की जांच शुरू की, जिसके बाद पीड़िका को एक बंद कमरे से बरामद किया गया.

कमरे में बंद कर बनाया धर्मांतरण का दबाव

पुलिस पूछताछ में पीड़िता ने अपने साथ हुई बर्बरता के बारे बताया और कॉलेज में पढ़ाने वाले शिक्षक दिलनवाज पर गंभीर आरोप लगाए. पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने उसे अपने प्रेम जाल में फंसाया और कई बार उससे जबरन संबंध बनाए. आरोपी लगातार उस पर मुसलमान बनने का दबाव बना रहा था. यहीं नहीं उससे जबरन नमाज पढ़वाई गई और कमरे में बंद कर दिया गया.

आरोपी ने कई बार पीड़िता को जान से मारने की भी धमकी दी. पुलिस ने पिता के बयान के आधार पर आरोपी के खिलाफ कई संगीन धाराओं में केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस आरोपी दिलनवाज से पूछताछ कर रही हैं और ये पता करने की कोशिश कर रही हैं कि क्या उसने किसी और को भी अपना शिकार बनाया है या नहीं.

आरोपी पर पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज

इस मामले पर एएसपी विक्रम दहिया ने बताया कि थाना माधौटांडा क्षेत्र में एक छात्रा की गुमशुदगी दर्ज की थी. तलाश के बाद उसे बरामद किया गया. पीड़िता ने बताया कि उसे जबरन दिलनवाज ने बंधक बनाकर बंद कमरे में रखा. जबरन धर्म परिवर्तन करवाने के लिए निकाह का झांसा देकर दुष्कर्म किया.

पुलिस ने पीड़िता के बयान के आधार पर आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट, विधि धर्म परिवर्तन जैसी गम्भीर धाराओं में केस दर्ज आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है.

UP Weather: यूपी में ठंड और कोहरे का कहर जारी! कई जगहों पर विजिबिलिटी जीरो, IMD ने 53 जिलों में दिया अलर्ट