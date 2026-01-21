अवैध चर्च निर्माण पर पीलीभीत पुलिस का सख्त कदम, 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद में उत्तराखंड के बॉर्डर से सटे अमरिया थाना क्षेत्र में अवैध रूप से चर्च का निर्माण कराया जा रहा था. जिसकी शिकायत स्थानीय निवासी सरजीत सिंह द्वारा पुलिस से की गई. जिस पर पुलिस ने अवैध चर्च का निर्माण करवा रहे दो लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. इलाके में बिना दस्तावेज़ मानकों को पूरा किए बिना ही नवदिया जठनिया गांव में अवैध रूप से चर्च का निर्माण कराया जा रहा था. जिसको पुलिस ने बन्द करवा दिया है.

बॉर्डर से सटे कई गांवों में पिछले दिनों धर्मान्तरण के मामले सामने आए हैं. हिन्दू संगठनों ने स्थानीय स्तर से लेकर इस मामले में लखनऊ तक शिकायतें की. जिस पर कुछ दिन कार्रवाई हुईं. लेकिन बिना मानकों के चर्च निर्माण ने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं.

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक मामला थाना अमरिया क्षेत्र स्थित नवदिया जठनिया गांव है. यहां अमरिया निवासी मुन्ना मसीह व अर्जुन सिंह के साथ उसका साथी जमुना के साथ अवैध रूप से चर्च का निर्माण करवाया जा रहा था. जिसकी शिकायत गांव की रहने वाले सरजीत सिंह द्वारा कर बताया गया कि इलाके में ईसाई मानसिकता वाले कुछ लोग इलाके धर्मांतरण को बढ़ावा देने के लिए चर्च बनवा रहे थे, जो यहां पर लोगो को ईसाई धर्मांतरण के लिए प्रेरित कर रहे थे.

शिकायत मिलते ही हरकत में आई इलाका पुलिस ने मौके पर पहुंचकर निर्माण रुकवाता और तीन लोगों को हिरासत में लिया. इसके साथ ही इस मामले में संलिप्त अन्य लोगों के बारे में जानकारी जुटाना शुरू कर दी है.

पुलिस का सख्त कार्रवाई का दावा

अपर पुलिस अधीक्षक नताशा गोयल ने बताया कि थाना अमरिया में कुछ लोगो के द्वारा अवैध रूप से चर्च का निर्माण कराया जा रहा है, तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है. इस मामले में जो भी संलिप्त हैं जांच कर कानून के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी. गांव में शांति व्यवस्था कायम है.

यहां बता दें कि पीलीभीत के बॉर्डर से सटे कई गांवों में बीते सालों में व्यापक स्तर पर धर्मान्तरण के केस दर्ज हुए. जिस पर प्रदेश स्तर पर हल्ला मचा था. और अब चर्च निर्माण ने इस मामले को एक बार फिर तूल दे दिया है.