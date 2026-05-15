पेट्रोल, डीजल के दाम बढ़ने के बीच सीएम योगी का बयान- अब तक कीमतों को नियंत्रित रखा गया लेकिन...

सीएम योगी आदित्यनाथ ने महराजगंज में ₹208 करोड़ से अधिक लागत की 79 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की ओर से ईंधन आपूर्ति की सप्लाई चेन को सुचारू बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि दुनिया के कई बड़े देशों में डीजल, पेट्रोल और एलपीजी के दाम कई गुना बढ़ चुके हैं, लेकिन भारत ने अब तक कीमतों को नियंत्रित रखा है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष की नकारात्मक राजनीति और नैरेटिव का शिकार होने से बचना होगा. उन्होंने कहा कि देशहित में लिया गया हर निर्णय सभी भारतीयों के समर्थन का हकदार है और प्रधानमंत्री जो कहेंगे, देशहित में उसके साथ खड़ा होना हर नागरिक की जिम्मेदारी है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज महराजगंज जिले के दौरे पर पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने नौतनवा विधानसभा क्षेत्र के मधुबन नगर में आयोजित कार्यक्रम में नौतनवा और फरेंदा विधानसभा क्षेत्रों को 208 करोड़ रुपये की 79 विकास परियोजनाओं की सौगात दी. कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और चेक भी वितरित किए गए.

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लखनऊ में अब क्या हैं पेट्रोल और डीजल के दाम?

जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरा विश्व इस समय वैश्विक संकट से जूझ रहा है और ऐसे समय में देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वह राष्ट्र के साथ मजबूती से खड़ा रहे. उन्होंने कहा कि भारत और नेपाल के बीच रोटी-बेटी का संबंध और साझा सांस्कृतिक विरासत है. महराजगंज क्षेत्र बौद्ध परिपथ का हिस्सा होने के कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी महत्वपूर्ण है, इसलिए यहां सुरक्षा और विकास दोनों की जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है.

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देशभर में आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है लगभग ₹3 के करीब में बढ़ोतरी हुई है. लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में पेट्रोल जो पहले ₹94.73 प्रति लीटर में मिलता था अब वो ₹97.55 प्रति लीटर में मिलेगा यानी कि ₹2.82 बढ़ोतरी हुई है वहीं डीजल जो पहले ₹87.81 प्रति लीटर मिलता था अब वो ₹90.82 प्रति लीटर मिलेगा यानी कि ₹3.01 बढ़ोतरी हुई है.