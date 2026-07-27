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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'जब हर मांग स्वीकार कर ली...', विपक्ष पर भड़कीं MLA पूजा पाल

'जब हर मांग स्वीकार कर ली...', विपक्ष पर भड़कीं MLA पूजा पाल

Parliament Monsoon Session 2026: पूजा पाल ने कहा कि, जब हर मांग स्वीकार कर ली गई, हर चिंता का समाधान कर दिया गया, तब भी संसद को ठप करना दर्शाता है कि विपक्ष को मुद्दों के समाधान से कोई सरोकार नहीं है.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 27 Jul 2026 03:04 PM (IST)
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सोमवार (27 जुलाई) को लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद दोनों सदनों को काफी समय तक के लिए स्थगित कर दिया गया. अब इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष और चायल विधायक पूजा पाल ने विपक्षी दलों पर जोरदार हमला बोला है. पूजा पाल ने कहा, "जब हर मांग स्वीकार कर ली गई और हर चिंता का ठोस समाधान कर दिया गया, तब भी संसद को ठप करना दर्शाता है कि विपक्ष को मुद्दों के समाधान से कोई सरोकार नहीं है.

विधायक पूजा पाल ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, "धर्मेंद्र प्रधान ने जिम्मेदारी लेते हुए पद से इस्तीफा दिया, त्वरित न्याय के लिए फास्ट-ट्रैक अदालतों की स्थापना, पेपर लीक को जड़ से खत्म करने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया. जब हर मांग स्वीकार कर ली गई और हर चिंता का ठोस समाधान कर दिया गया, तब भी संसद को ठप करना दर्शाता है कि विपक्ष को मुद्दों के समाधान से कोई सरोकार नहीं है."

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विपक्ष को नहीं है लोकतांत्रिक बहस में दिलचस्पी- पूजा पाल

भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष और विधायक पूजा पाल ने आरोप लगाया है कि "विपक्ष को न तो लोकतांत्रिक बहस में दिलचस्पी है और न ही युवाओं के भविष्य में...उनका एकमात्र मकसद संसद में लोकतांत्रिक चर्चा से भागना, अराजकता फैलाना और देश के करदाताओं के पैसों की बर्बादी करना है."

विधेयक को लोकसभा में पेश करने की तैयारी

आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार पेपर लीक और परीक्षाओं में अनुचित साधनों के इस्तेमाल से जुड़े अपराधों के खिलाफ सख्त प्रावधान वाले एक विधेयक को लोकसभा में पेश करने की तैयारी में है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम, 2024 में संशोधन से संबंधित विधेयक को सोमवार की सदन की कार्यवाही के लिए सूचीबद्ध किया गया है.

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Published at : 27 Jul 2026 03:04 PM (IST)
Tags :
Pooja Pal UP NEWS UP POLITICS Parliament Monsoon Session 2026
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