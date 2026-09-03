परी चौक-दिल्ली रूट पर नाबालिग से रेप के बाद प्रशासन सख्त, 9 बसें सीज

ग्रेटर नोएडा के परी चौक से दिल्ली के कश्मीरी गेट के बीच चलती बस में 17 साल की छात्रा के साथ हुए सामूहिक रेप के मामले के बाद प्रशासन पूरी तरह सख्त हो गया है. परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस ने संयुक्त रूप से निजी बसों की सघन चेकिंग का महा-अभियान शुरू कर दिया है. नियमों की धज्जियां उड़ाने वाली विश्वनाथ ट्रैवल्स की बस समेत कुल 9 बसों को सीज कर दिया गया है.

विश्वनाथ ट्रैवल्सस में हुई हैवानियत के अन्य निजी बसों की खुली पोल

बीते 4 अगस्त को विश्वनाथ ट्रैवल्स की जिस बस में नाबालिग छात्रा के साथ हैवानियत की गई थी, जांच में उसी ट्रेवल्स और अन्य निजी बसों में सुरक्षा मानकों की पोल खुली है. सीज की गई बसों की खिड़कियों पर गहरे रंग के पर्दे लटके थे, अवैध रूप से शीशे से बंद प्राइवेट केबिन बनाए गए थे, और सबसे चौंकाने वाली बात यह कि इनमें न तो सीसीटीवी कैमरे थे और न ही आपातकालीन पैनिक बटन. परिवहन विभाग ने सेक्टर-44 स्थित छलेरा से इन बसों को जब्त कर मोरना डिपो में खड़ा कर दिया है.

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ट्रैफिक पुलिस ने ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के साथ बैठक साफ दी चेतावनी

गौतमबुद्ध नगर जिले में कुल 696 निजी बसें पंजीकृत हैं, जिनका संचालन 90 अलग-अलग ऑपरेटर्स द्वारा किया जाता है. अधिकतर बसें बॉटनिकल गार्डन से चलती हैं, लेकिन चिल्ला बॉर्डर, महामाया फ्लाईओवर, सेक्टर-52, सेक्टर-76, मॉडल टाउन, छिजारसी, एडवंट और जीरो प्वाइंट जैसी जगहों पर बीच सड़क रुककर अवैध रूप से सवारियां भरती हैं.

इससे न केवल एक्सप्रेसवे और हाईवे पर भीषण सड़क हादसों का खतरा बना रहता है, बल्कि तेज रफ्तार ट्रैफिक भी बुरी तरह बाधित होता है. अब ट्रैफिक पुलिस ने ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के साथ बैठक कर साफ चेतावनी दी है कि मानकों की अनदेखी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी. प्रशासन की इस कार्रवाई से साफ है कि अब हाईवे पर मनमानी करने वाले और यात्रियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले ट्रांसपोर्टरों की खैर नहीं है. ट्रैफिक विभाग ने साफ कर दिया है कि यह चेकिंग अभियान आगे भी जारी रहेगा.

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