Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबाराबंकीः UP MLC चुनाव के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना, 72 बूथों पर 23 अक्टूबर को होगा मतदान

बाराबंकीः UP MLC चुनाव के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना, 72 बूथों पर 23 अक्टूबर को होगा मतदान

बाराबंकी जिले में लखनऊ खंड स्नातक एवं शिक्षक एमएलसी चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. 72 मतदान केंद्रों पर 23 अक्टूबर को मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे.

Written By : सतीश कश्यप, बाराबंकी |  Updated at : 22 Oct 2026 05:13 PM (IST)
Preferred Sources

बाराबंकी जिले में लखनऊ खंड स्नातक एवं शिक्षक एमएलसी चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. 23 अक्टूबर को होने वाले मतदान के लिए गुरुवार को जीआईसी ऑडिटोरियम से पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया. लखनऊ मंडल के आयुक्त एवं रिटर्निंग ऑफिसर विजय विश्वास पंत ने रवानगी व्यवस्था का निरीक्षण किया. इस दौरान जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ईशान प्रताप सिंह भी मौजूद रहे.

बाराबंकी में स्नातक निर्वाचन के लिए 54 और शिक्षक निर्वाचन के लिए 18, कुल 72 मतदेय स्थल बनाए गए हैं. स्नातक चुनाव में 39 हजार 814, जबकि शिक्षक चुनाव में 2 हजार 707 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए 6 जोनल और 18 सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं.

योगी सरकार में सुदृढ़ कानून-व्यवस्था और निर्बाध बिजली आपूर्ति से कारोबार को मिली नई रफ्तार

सुबह 8 से शाम 4 बजे तक होगा मतदान

प्रशासन के मुताबिक, सभी पोलिंग पार्टियां अपने निर्धारित मतदान केंद्रों पर पहुंच चुकी हैं. मतदान 23 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक होगा. प्रशासन ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी होने का दावा किया है. आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 11 सीटों के लिए 23 अक्टूबर को मतदान होगा.

बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने चुनाव में झोंकी ताकत

बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले हो रहे विधान परिषद चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक रखी है. बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ही दलों के लिए विधान परिषद का चुनाव प्रतिष्ठा का चुनाव बन चुका है. 23 अक्टूबर को होने वाले विधान परिषद के चुनाव में 14.18 लाख मतदाता 152 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे.

मतदान के लिए आईडी कार्ड जरूरी

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदाता को मतदान के समय फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा. इसके अलावा आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट और सरकारी या मान्य संस्थानों की ओर से जारी सेवा पहचान पत्र जैसे वैकल्पिक दस्तावेज भी स्वीकार किए जाएंगे.

यूपी चुनाव में टिकट के लिए रुपये मांग रही कांग्रेस? वायरल फोन कॉल का सच आया सामने

Published at : 22 Oct 2026 05:13 PM (IST)
Tags :
UP NEWS UP MLC Election
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM धामी का निशाना, 'जनादेश का सम्मान करना नहीं जानती कांग्रेस'
CM धामी का निशाना, 'जनादेश का सम्मान करना नहीं जानती कांग्रेस'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजम खान ने अखिलेश यादव से 2027 में कितनी सीटें मांगी? सपा चीफ ने साफ कर दी तस्वीर
आजम खान ने अखिलेश यादव से 2027 में कितनी सीटें मांगी? सपा चीफ ने साफ कर दी तस्वीर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव में टिकट के लिए रुपये मांग रही कांग्रेस? वायरल फोन कॉल का सच आया सामने
यूपी चुनाव में टिकट के लिए रुपये मांग रही कांग्रेस? वायरल फोन कॉल का सच आया सामने
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
योगी सरकार में सुदृढ़ कानून-व्यवस्था और निर्बाध बिजली आपूर्ति से कारोबार को मिली नई रफ्तार
योगी सरकार में सुदृढ़ कानून-व्यवस्था और निर्बाध बिजली आपूर्ति से कारोबार को मिली नई रफ्तार
Advertisement

वीडियोज

Sansani: बॉलीवुड पर लॉरेंस की खूनी नजर!
UP कांग्रेस के हाथ SIR की कौन सी 'फाइल'?
जमानत मिलने से पहले High Court ने Saurabh Das-Ashutosh Ranka को फटकारा!
सितारों की कड़ी सुरक्षा..'प्लान A' फेेल हुआ!
'दुश्मन' कौन 'अराजक' मौन?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'कनॉट प्लेस में नेहा बोरा ने नहीं बुलाया था प्रोटेस्ट', हाईकोर्ट में बड़ा दावा
'कनॉट प्लेस में नेहा बोरा ने नहीं बुलाया था प्रोटेस्ट', हाईकोर्ट में बड़ा दावा
महाराष्ट्र
रेहान वाड्रा के फोटो एग्जीबिशन पर सुप्रिया सुले बोलीं, 'अगर किसी की मां...'
रेहान वाड्रा के फोटो एग्जीबिशन पर सुप्रिया सुले बोलीं, 'अगर किसी की मां...'
इंडिया
'30 साल तक...', SIR पर हंगामे के बीच अमित शाह की भविष्यवाणी, राहुल के विदेश दौरे पर भी तंज
'30 साल तक...', SIR पर हंगामे के बीच अमित शाह की भविष्यवाणी, राहुल के विदेश दौरे पर भी तंज
क्रिकेट
अभिषेक-सैमसन ने पॉवरप्ले में लगाया रनों का अंबार, बना दिया ये बड़ा रिकॉर्ड
अभिषेक-सैमसन ने पॉवरप्ले में लगाया रनों का अंबार, बना दिया ये बड़ा रिकॉर्ड
बॉलीवुड
Box office Live Updates: थर्सडे को 'जेलर 2' हुई 323 करोड़ के पार, जानें- 'प्रहार'-' 'नई नवेली' का 4 बजे तक का कलेक्शन
Live Updates: 'जेलर 2' हुई 323 करोड़ के पार, जानें- 'प्रहार'-' 'नई नवेली' का 4 बजे तक का कलेक्शन
इंडिया
तमिलनाडु CM विजय ने अमित शाह को जन्मदिन की दी बधाई, कहा- 'आप इसी तरह...'
तमिलनाडु CM विजय ने अमित शाह को जन्मदिन की दी बधाई, कहा- 'आप इसी तरह...'
इंडिया
उमरा करने सऊदी गए 4000 भारतीय फंसे, ओवैसी ने लगाई सरकार से गुहार, जानें क्या कहा
उमरा करने सऊदी गए 4000 भारतीय फंसे, ओवैसी ने लगाई सरकार से गुहार, जानें क्या कहा
Home Tips
Dry Fruits Buying Tips: चमकदार बादाम-काजू असली हैं या नकली? 2 मिनट में ऐसे पहचानें
चमकदार बादाम-काजू असली हैं या नकली? 2 मिनट में ऐसे पहचानें
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget