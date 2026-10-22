पीलीभीत में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पर एक्शन, जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई

उत्तर प्रदेश के पीलीभीत विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में गड़बड़ी मामले में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सख्त रुख अपनाया है. कांग्रेस और समाजवादी पार्टी द्वारा वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने इस मामले में तत्काल संज्ञान लिया और ज़िम्मेदार अधिकारियों को तत्काल हटाने के निर्देश दिए हैं.

राज्य चुनाव आयोग ने बताया कि है कि पीलीभीत में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की जांच में कुछ मतदाताओं के EPIC नंबर ऑनलाइन सर्च करने पर दूसरे मतदाताओं की जानकारी प्रदर्शित होने की पुष्टि हुई है, जिसके बाद संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और वीआरसी ऑपरेटर को तत्काल हटा दिया गया है और संबंधित धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए गए है.

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इसके साथ ही मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने निर्देश दिए हैं कि इस मामले में संबंधित अधिकारियों पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 32 और भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

दो दिन में जांच रिपोर्ट देने के निर्देश

नवदीप रिणवा ने कहा कि मामला सामने आने के बाद पीलीभीत जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूचियों की गहन जांच कर दो दिन में विस्तृत रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं. इसके साथ ही मतदाता सूची में त्रुटियों का तत्काल समाधान किया जाए.

पीलीभीत में गड़बड़ी सामने आने के बाद आयोग ने सभी जिला चुनाव अधिकारियों को भी अपने-अपने जिले में सभी विधानसभा सीटों की मतदाता सूची में इस तरह की गड़बड़ियों की जाँच कराने को कहा है. सभी जिला चुनाव अधिकारियों को भी दो दिन के भीतर जाँच रिपोर्ट देनी होगी. ताकि ये पता चल सके कि वोटर लिस्ट इस तरह की त्रुटि किसी और जिले में तो नहीं हुई है.

कांग्रेस पार्टी ने लगाए थे आरोप

बता दें कि काँग्रेस पार्टी ने पीलीभीत में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर लखनऊ में प्रेस कॉन्फ़्रेंस कर बड़े आरोप लगाए थे. काँग्रेस पार्टी ने दावा किया कि पीलीभीत सदर सीट पर कई वोटरों के नाम बदले गए जबकि उनका EPIC नंबर वहीं है. ऑनलाइन EPIC नंबर सर्च करने पर किसी दूसरे मतदाता का ब्योरा दिख रहा है.