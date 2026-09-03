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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमायावती के मैच्योर वाले बयान से आकाश आनंद आहत? लिया बड़ा फैसला

मायावती के मैच्योर वाले बयान से आकाश आनंद आहत? लिया बड़ा फैसला

मायावती ने आकाश आनंद को एक बार फिर सभी पदों से हटा दिया है. बसपा चीफ के इस फैसले के बाद आकाश आनंद ने भी बड़ा फैसला लिया है.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 03 Sep 2026 03:01 PM (IST)
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बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने गुरुवार, 3 सितंबर को पार्टी की आल इंडिया बैठक में आकाश आनंद को सभी पदों से हटाने का ऐलान किया. आनंद अब तक बसपा में नेशनल कोआर्डिनेटर थे. 

मायावती के इस फैसले के बाद आनंद ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर बायो बदल दिया. अब तक उनके बायो में नेशनल कोआर्डिनेटर लिखा था. हालांकि बसपा सुप्रीमो के निर्णय के बाद आनंद ने बायो में लिखा- पार्टी कार्यकर्ता, बसपा.

बसपा की एक प्रेस विज्ञप्ति में मायावती के हवाले से कहा गया कि मैंने आकाश आनन्द को पार्टी में कार्य करने की तो इनको इजाजत दी है, जो हकीकत आप सभी लोगों के सामने है, लेकिन इस मामले में आकाश आनन्द को अभी और अधिक परिपक्व / मैच्योर होने की जरुरत है. तब तक इनको पार्टी की अभी बड़ी जिम्मेवारी देना उचित नहीं होगा, जो कि विरोधियों के साम, दाम, दण्ड, भेद आदि हथकण्डों को इस्तेमाल करके चुनाव में हानि पहुंचाने से बचने के लिये भी समय की जरूरत है.

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Published at : 03 Sep 2026 02:22 PM (IST)
Tags :
Akash Anand MAYAWATI UP NEWS Up Politics
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