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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी चुनाव पर पल्लवी पटेल की बड़ी भविष्यवाणी, किस ओर इशारा? कहा- '2022 से ज्यादा बुरे नतीजे...'

यूपी चुनाव पर पल्लवी पटेल की बड़ी भविष्यवाणी, किस ओर इशारा? कहा- '2022 से ज्यादा बुरे नतीजे...'

UP Assembly Election 2027: पल्लवी पटेल का कहना है कि अन्य राज्यों में चुनाव जीतने की बीजेपी की जो भी नीति रही हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक बड़ा बदलाव आएगा. यहां बीजेपी को नुकसान होगा.

By : संदीप केशरवानी, फतेहपुर | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 12 Jun 2026 09:56 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहल सिराथू विधानसभा से विधायक डॉ. पल्लवी पटेल ने सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर तीखा हमला बोला है. उनका कहना है कि बीजेपी ने सत्ता में बने रहने के लिए SIR का सहारा लिया था, लेकिन इससे बीजेपी को ही बड़ा नुकसान हुआ है. पल्लवी पटेल का कहना है, "उनका मकसद था कि SIR के माध्यम से सत्ता में बने रहेंगे के लेकिन यह दांव यूपी में उल्टा पड़ गया."

जानकारी के मुताबिक, युवा सपा नेता और गौती निवासी अब्दुल राफे के आवास पर आयोजित बैठक में पल्लवी पटेल ने क्षेत्रीय राजनीतिक परिस्थितियों, संगठन की मजबूती और जन समस्याओं को लेकर कार्यकर्ताओं से चर्चा की. बैठक में गौती पुल से टांडा मार्ग के निर्माण का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा. यह मार्ग कौशांबी जनपद की सिराथू विधानसभा और फतेहपुर जनपद की हुसैनगंज विधानसभा को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग है.

यह भी पढ़ें: UP चुनाव 2027 का मुद्दा होगी अयोध्या? सपा-बीजेपी में अभी टक्कर शुरू, कांग्रेस ने भी मिलाया सुर

'यूपी में बड़ा बदलाव आएगा'

सिराथू विधायक पल्लवी पटेल ने 2027 के चुनाव को लेकर कहा, "यूपी से सीधा रास्ता दिल्ली का खुलता है. अन्य राज्यों में चुनाव जीतने की बीजेपी की जो भी नीति और प्रणाली रही हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में 2022 में बीजेपी को बड़ी विफलता देखने को मिली. बीजेपी कोई भी ढोल बजा ले लेकिन उन्हें उत्तर प्रदेश में कोई लाभ नहीं मिलेगा, यहां एक बड़ा बदलाव आएगा."

क्या सपा से गठबंधन करेंगी पल्लवी पटेल?

यूपी चुनाव 2027 में अपना दल (क) गठबंधन में लड़ेगी या अकेले? इस सवाल के जवाब में पल्लवी पटेल ने कहा कि इसका निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा. वह एक कार्यकर्ता के रूप में जनता के बीच में कार्य कर रही हैं.

'यूपी में विपक्ष से ज्यादा बीजेपी को नुकसान'

पल्लवी पटेल ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए यह दावा किया है कि बीजेपी सत्ता में बने रहने के अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए SIR को हथियार बना रही थी. इसके लिए इलेक्शन कमीशन को बैठा दिया गया, लेकिन यूपी में बीजेपी विफल होगी. वोटरों की कमी आई है. SIR से विपक्ष से ज्यादा बीजेपी को नुकसान होता दिखाई दे रहा है. 

अखिलेश यादव की बेटी पर अभद्र टिप्पणी, पल्लवी पटेल नाराज

दरअसल, यूपी के फतेहपुर जिले के हुसैनगंज विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मोहम्मदपुर गौती में पल्लवी पटेल पहुंची थीं. यहां उन्होंने अखिलेश यादव की बेटी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वालों को जमकर सुनाया. उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों की ओछी मानसिकता है. जहां बेटियों को पूजा जाता है, वहां ऐसी टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

यह भी पढ़ें: नोएडा को आज मिलेगा बड़ा तोहफा, सीएम योगी 45 बसों को दिखाएंगे हरी झंडी, मिलेगा इलेक्ट्रिक डिपो

Published at : 12 Jun 2026 09:56 AM (IST)
Tags :
BJP UP News Pallavi Patel UP Assembly Election 2027
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