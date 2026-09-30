'आज सच्चा तर्पण....', हाशिम मूसा के मारे जाने पर बोले शुभम के पिता-पत्नी

पहलगाम आतंकी हमले में कानपुर के रहने वाले शुभम द्विवेदी की मौत के बाद उनका परिवार लगातार आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करता रहा है. अब पहलगाम आतंकी हमले के मुख्य मास्टरमाइंड हाशिम मूसा के मारे जाने की खबर पर शुभम द्विवेदी की पत्नी और पिता ने खुशी जताई है. दोनों ने इसे हमले में मारे गए 26 लोगों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि बताया है.

शुभम द्विवेदी की पत्नी ने कहा, "उस आतंकवादी का मूसा नाम है, जिसको आज हमारी सेना ने मार गिराया है. और मैं तो बहुत खुश हूं कि मैं अपने देश में इंडियन आर्मी से घिरा हुआ हूं, जो हमें कहीं न कहीं सुरक्षित रख रही है."

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उन्होंने कहा, "जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर जारी है, कहा जाता है कि आज भी इंडियन आर्मी समय-समय पर इसका प्रमाण देती रहती है. आज भी यह बहुत बड़ा प्रमाण है कि हाशिम मूसा, जो पहलगाम आतंकवादी हमले का मुख्य मास्टरमाइंड था, उसे मार गिराया गया है."

पितृपक्ष में 26 लोगों को श्रद्धांजलि और तर्पण

शुभम की पत्नी ने आगे कहा, "मुझे लगता है कि आज उन 26 परिवारों के साथ-साथ उन 26 लोगों की आत्माओं को भी शांति मिली होगी. हिंदू कैलेंडर के हिसाब से इस समय पितृपक्ष चल रहा है और सही मायनों में आज इंडियन आर्मी की तरफ से उन 26 लोगों को श्रद्धांजलि और तर्पण दिया गया है."

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शुभम के पिता ने सरकार और सेना का जताया आभार

शुभम द्विवेदी के पिता ने कहा, "निश्चित रूप से जो पीड़ित लोग हैं, उनकी आत्मा को निश्चित तौर पर शांति मिली होगी. मैं भारत सरकार और हमारी सशक्त सेनाओं का आभार व्यक्त करता हूं कि वे आतंकवाद की जड़ को खत्म करने के लिए कृतसंकल्प हैं. हम सब, पूरा देश, उनके साथ है."

उन्होंने आगे कहा, "हमारी सरकार और अपनी सशस्त्र सेनाओं से सिर्फ एक निवेदन है कि आतंकवाद की जड़ खत्म होने तक यह कार्रवाई जारी रहनी चाहिए."