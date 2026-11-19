समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान ने गुरुवार को जेल से रिहाई के बाद मीडिया से बातचीत की. सपा नेता ने मीडिया के सामने जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर बड़ा बयान दे दिया है. उन्होंने कहा, "मैं तो अब ये चाहता हूं और हो सकता है मैं ये मुकदमा वापस ले लूंगा और रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी (आरडीए) से अपना मुकदमा वापस लेने का मेरा इरादा है.

उन्होंने आगे कहा, "मेरा ये ऐलान करने का इरादा है कि बुलडोजर लाइए और जितनी इमारतें हैं यूनिवर्सिटी की उस सबको बुलडोज कर दो. ताकि दुनिया यह देखे कि शिक्षा के मंदिर अगर कोई मुसलमान बनाता है तो कैसे गिराए जाते हैं. मैं वह मुकदमा शायद जल्दी वापस ले लूंगा और आरडीए को इनवाइट करूंगा कि आप आइए यूनिवर्सिटी गिरा दें."

यूनिवर्सिटी को लेकर और क्या बोले आजम खान?

आजम खान ने आगे यह भी बताया, "आपको यह जानकर हैरत होगी कि यह यूनिवर्सिटी 2004, 2005 और 2006 में लगभग बन चुकी थी. 90% इमारतों की तामीर इसकी हो चुकी थी. जो इनकम टैक्स ने रेट लगाया है, वह आज का दो हजार सत्ताईस का सीपीडब्ल्यूडी का यानी दिल्ली का रेट लगाया है और वो रेट चौबीस सौ रुपए स्क्वायर फीट है."

उन्होंने आगे कहा, "जब ये यूनिवर्सिटी बनी थी, उस वक्त का रेट था, आप गूगल से निकाल लीजिए, एआई से निकाल लीजिए, जानकारों से पूछ लीजिए. 120 से 125 स्क्वायर फीट. अब कहां एक सौ बीस रुपये."

उन्होंने आगे कहा, "2400 रुपये और आधी मजदूरी लोगों ने यहां क्योंकि बिल्कुल एक इंकलाब था कि यूनिवर्सिटी बन रही है तो कोई साइकिल पर एक बोरा सीमेंट लिए चला रहा है, कोई दो बोरा सीमेंट लिए चला रहा है, कोई रेत लिए जा रहा है, कोई सरिए के टुकड़े लिए चला रहा है. सैकड़ों लोग रोज श्रमदान करते थे, उसके फोटोज हैं."

एक बुजुर्ग ने हज कैंसिल कर सारा पैसा यूनिवर्सिटी को दिया- आजम खान

सपा नेता ने आगे बताया, "आज मुझे एक फोटो दिखाई गई है, मोबाइल पर आ गई है, वह हमारे एक बुजुर्ग खातून फिरोजाबाद की अब से 20-25 साल पहले हज को जा रही थीं. उन्होंने हज जाना कैंसिल कर दिया कि यह सवाब मेरे लिए हज से बड़ा है और तमाम हज का पैसा उन्होंने जौहर यूनिवर्सिटी को दे दिया. उस वक्त ईडी नहीं थी. उस वक्त इनकम टैक्स नहीं था. उस वक्त डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं थी. डेवलपमेंट अथॉरिटी रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी बनने के 10 साल बाद आई और ये लोग बुलडोजर ले कर यूनिवर्सिटी गिराने के लिए पहुंच गए."

उन्होंने आगे यह भी कहा, "जब आप थे ही नहीं तो आपसे नक्शा कैसे पास करा लेते? इस तरह के अनर्थ और इस तरह की ज्यादतियां हुई हैं और इस तरह के जुल्म हुए हैं. जिस पर दिल ये कहता है कि अगर उस वक्त सर सैयद अहमद खान और मदन मोहन मालवीय के जमाने में ईडी होती, इनकम टैक्स होता, डेवलपमेंट अथॉरिटीज होती तो वो भी मेरी तरह जेलों में होते. ना बीएचयू होता, ना एएमयू होता."

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